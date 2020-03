Beruf: Ich bin Bäckerin und seit 2008 Geschäftsführerin unseres Familienbetriebs. In dieser Position kümmere ich mich um 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserem Hauptgeschäft und in zwei Filialen. Ich teile die Schichten ein, erstelle Urlaubspläne und organisiere Fortbildungen. Ich besuche regelmäßig unsere Läden, um zu sehen, was gut und was schlecht läuft. Außerdem treffe ich Absprachen mit unseren Lieferanten und Großkunden. Auch die Reklamationen der Kunden beantworte ich. Die sind in den letzten Jahren viel kritischer geworden. Wenn ich mich an die Zeit kurz nach meiner Ausbildung erinnere, als ich im Laden verkauft habe, dann muss ich heute mehr Fragen beantworten und Aufklärungsarbeit leisten. Gluten ist ein großes Thema. Viele sind der Meinung, es nicht zu vertragen. Wenn mich Kunden danach fragen, versuche ich zu erklären, dass nicht allein Gluten an sich, sondern die verkürzten Backprozesse schuld sind. Ein Brot, das zehn Stunden braucht, weil der Teig so lange gären muss, wird in vielen Bäckereien innerhalb von zwei bis drei Stunden hergestellt. Das spart Zeit, erfordert aber Zusatzstoffe. Diese können Magen und Darm oft nicht gut verarbeiten. Wir stellen vor allem Sauerteigbrote her – auf eine Art, wie es nur die nur wenige andere Bäckereien tun. Das beginnt schon beim Mahlen des Korns: Im Vergleich zu anderen Bäckereien, die fertige Mehle einkaufen, mahlen wir das Korn selbst. Immer vormittags setzt einer unserer Bäcker den Sauerteig an. Abends fügt ein Kollege dann Mehl und Wasser hinzu, knetet den Teig und lässt ihn ein paar Stunden in warmer Umgebung gehen. Bis das Brot im Ofen landet, vergehen 15 Stunden. Als Geschäftsführerin ist es auch meine Aufgabe, Personal zu finden. Das ist nicht leicht. In allen Bereichen unseres Betriebs – der Backstube, der Konditorei und dem Verkauf – sind wir unterbesetzt. Ständig muss ich einspringen. Derzeit fällt unser Konditor für sieben Wochen aus. Jeden Morgen stehe ich um 1.30 Uhr auf, um gegen 2.30 Uhr in der Konditorei zu sein. Das ist früh, aber es macht mir nichts aus. Das Backen ist das Schönste an meinem Beruf. Nicht nur, weil es am Ofen so schön warm ist – auch, weil ich mich jedes Mal freue, wenn ich fertig gebackene Croissants, Plunder oder Kuchen heraushole.

