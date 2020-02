In Norditalien sind Dörfer abgeriegelt, der Karneval von Venedig ist abgesagt. In Spanien wurden Hotels geschlossen und auch in Deutschland gibt es mehr am Coronavirus Erkrankte. Der Virologe und Fachmann für Seuchenbekämpfung Alexander Kekulé rät, dass wir auch in Deutschland das Virus ernst nehmen müssen. Das Gesundheitsministerium rechnet mit weiteren Fällen in Deutschland und empfiehlt, sich generell besser vor Sars-CoV-2-Infektionen zu schützen. Was können Arbeitgeber tun? Das haben wir Udo Jäckel von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin gefragt.

ZEIT ONLINE: Viele Arbeitgeber überlegen derzeit, was sie tun können, um die Infektionsgefahr für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu senken. Bringen Desinfektionssprays und Hinweise zum Händewaschen auf Toiletten wirklich etwas?

Udo Jäckel: Die sind auf jeden Fall sinnvoll, da die Viren vor allem über Schmier- und Tröpfcheninfektion übertragen werden. Heißt: Wenn Leute in die Hände husten und dann etwas anfassen, beispielsweise eine Türklinke, können sie die Viren über den Speichel in der Hand übertragen. Deshalb empfehle ich dringend, dass sich alle regelmäßig am Arbeitsplatz die Hände waschen. Und es ist natürlich gut, wenn die Angestellten das nach den Methoden des Robert Koch-Instituts tun und mit Plakaten oder Schulungen darauf hingewiesen werden.

ZEIT ONLINE: Wie alarmiert muss man gerade sein, wenn der Tischnachbar hustet?

Jäckel: Zurzeit gibt es keine flächendeckende Verbreitung des Virus in Deutschland. Wenn jedoch ein Kollege oder eine Kollegin erkrankt ist und Symptome wie Husten oder Fieber zeigt, sollte man ihn oder sie darauf ansprechen und möglichst schnell freistellen. Das entspricht auch der gesetzlichen Fürsorgepflicht, die Arbeitgeber haben.



"Hat man den Verdacht, sich angesteckt zu haben, sollte man unbedingt zu Hause bleiben" Udo Jäckel, Bundesanstalt für Arbeitsschutz

ZEIT ONLINE: Auch bei einem einfachen Husten oder wie stark müssen die Symptome sein, um jemanden nach Hause zu schicken?

Jäckel: Jede Infektion gefährdet die Kolleginnen und Kollegen, deshalb sollten auch leichte Symptome abgeklärt werden.

ZEIT ONLINE: Wie sollten sich diese Mitarbeiterinnen am besten verhalten, um die Ansteckungsgefahr möglichst gering zu halten?

Jäckel: Hat man den Verdacht, sich möglicherweise mit Covid-19 angesteckt zu haben, sollte man unbedingt zu Hause bleiben und einem Arzt telefonisch von seinem Verdacht erzählen. So vermeidet man, ein volles Wartezimmer zu betreten. Wenn möglich, sollte man auch nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Arzt fahren, um keine anderen Menschen anzustecken. Falls das Virus nachgewiesen wird, muss der Arzt sofort die Gesundheitsämter benachrichtigen.

ZEIT ONLINE: Würden Sie empfehlen, dass Unternehmen ihre Büros in der nächsten Zeit besonders gründlich oder regelmäßiger reinigen?

Jäckel: Eine regelmäßige Grundreinigung gehört zur allgemeinen Arbeitshygiene. Diese sollte aber nicht unbegründet übertrieben werden.

ZEIT ONLINE: Sollten Chefinnen ihren Angestellten Atemschutzmasken kaufen?

Jäckel: In der Regel brauchen sie das nicht. Der klassische Mund-Nasen-Schutz ist kein Atemschutz, sondern eher ein Spuckschutz. Er ist nur dazu geeignet, Tröpfchen beim Husten oder Niesen abzuhalten. Insofern sollten ihn eher Erkrankte tragen und keine Gesunden. Für den richtigen Schutz braucht es die partikelfiltrierende Halbmaske FFP2. Allerdings braucht man sie nur in den Bereichen, in denen Menschen tatsächlich viel mit Infizierten zu tun haben, beispielsweise in Krankenhäusern. Solche Atemschutzmaßnahmen sollten im alltäglichen Leben nicht verwendet werden.