In diesen Tagen kann man jeden beglückwünschen, der keinen Handwerker für die kaputte Waschmaschine braucht, der nicht in einem Krankenhaus mit überlastetem Personal liegt und der gerade keinen Nachwuchs für seinen Betrieb sucht. Der Fachkräftemangel ist kein Zukunftsszenario mehr. Er ist da:

Allein in der Altenpflege fehlen 120.000 Fachkräfte.



200.000 Handwerksbetriebe suchen in den kommenden Jahren einen Nachfolger

Es braucht in den nächsten Jahren 300.000 zusätzliche Erzieherinnen und Erzieher.



Ein großer Teil der deutschen Unternehmen betrachtet das Fehlen an gutem Personal als ihr größtes Geschäftsrisiko.



Für Facharbeiter aus der EU ist es recht einfach, in Deutschland zu arbeiten. Allerdings leiden die meisten EU-Staaten selbst unter einem Fachkräftemangel. Deutschland muss gezielt Facharbeiter von außerhalb Europas für seinen Arbeitsmarkt gewinnen. Doch die Hürden dafür sind groß, bislang ist Deutschland nur wenig attraktiv für Fachkräfte. Das soll sich nun mit dem neuen Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das seit dem 1. März gilt, endlich ändern.



Das Gesetz soll dafür sorgen, dass Menschen aus Staaten wie Russland, Ägypten oder Vietnam künftig einfacher in Deutschland arbeiten können. Bisher war es so, dass sie hierzulande nur Jobs übernehmen konnten, wenn sich kein Deutscher oder keine EU-Bürgerin dafür finden ließ. Wenn also ein Fliesenleger für seinen Betrieb Angestellte aus dem Ausland anwerben wollte, musste er belegen, dass er für die Stelle auch wirklich niemanden aus der EU finden konnte. Lange hatten die SPD, Grüne und Linke diese Praxis kritisiert. Als dann auch Wirtschaftsverbände klagten, bewegte sich schließlich die CDU. Mit dem neuen Gesetz wird diese Regel abgeschafft. Dazu kommen einige Erleichterungen, beispielsweise sollen Menschen unkomplizierter an ein Visum kommen können. Das sind dringend nötige Schritte.



Das Problem bleibt ungelöst

Das größte Problem lösen sie aber nicht: Da viele ausländische Berufsabschlüsse in Deutschland nicht anerkannt werden, werden jedes Jahr Tausende Anträge abgelehnt. Damit verpufft die Wirkung der Reform. Was schön klingt, wird kaum etwas verändern.

Die Koalition prognostiziert, dass der jährliche Zuzug von ausländischen Fachkräften mit dem neuen Gesetz von jährlich etwa 28.000 Menschen auf lediglich 53.000 steigen wird. Viel zu wenig, wie Berechnungen der Bertelsmann Stiftung zeigen. Demnach bräuchte Deutschland mindestens 260.000 Fachkräfte aus Nicht-EU-Staaten, um eine Wirtschaftskrise zu verhindern. Das deutsche Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung spricht sogar von 400.000 Zuwanderern. Jedes Jahr.

Betrachtet man den politischen Kompromiss hinter dem Gesetz, zeigt sich: Da hat sich eher die Angst vor zu vielen Zuwanderern im Land als die Angst vor dem Fachkräftemangel durchgesetzt. Oder besser gesagt: die Angst vor der AfD. Während die große Koalition im Bundestag das Gesetz für mehr Fachkräfte verabschiedete, stimmte sie am selben Tag auch für härtere Abschieberegeln. Die Botschaft war eindeutig: Wir wollen nicht mehr, sondern bessere Leute, die nach Deutschland ziehen. Doch die Regeln sind nun so streng, dass kaum Fachkräfte kommen werden. Dabei wäre es gar nicht so schwer.

Lasst sie bleiben, holt sie rein

Erstens: In Deutschland leben 1,8 Millionen Geflüchtete. Die Hälfte von ihnen hat mittlerweile einen sozialversicherungspflichtigen Beruf. Die andere Hälfte lernt Deutsch, könnte Ausbildungen beginnen und morgen als Fachkraft arbeiten. Doch statt nun zu versuchen, sie auf dem Arbeitsmarkt zu integrieren, werden viele von ihnen abgeschoben. Den sogenannten Spurwechsel, also ein Bleiberecht für Geflüchtete mit Job oder Ausbildung, hat die CDU in den Verhandlungen abgelehnt. Die richtige Botschaft wäre: Lasst sie bleiben!

Zweitens: Viele junge Menschen entscheiden sich für ein Studium und nicht für eine Ausbildung. Sie wollen nicht als Fachkraft in der Pflege oder im Handwerk arbeiten. Schuld sind starre Arbeitszeiten und schlechte Arbeitsbedingungen. Wie kann es sein, dass ausgerechnet die Berufe mit dem größten Fachkräftemangel unterdurchschnittlich bezahlt werden? Das ist grob fahrlässig und macht Berufe unattraktiv. Es kann daher nur einen Weg geben: Erhöht die Löhne!

Drittens: Wer ausländische Fachkräfte wirklich anwerben will, muss auch für die nötigen Bedingungen sorgen. Wir sollten endlich aufhören, zu erwarten, dass Zuwanderer exakt die Qualifikationen haben müssen wie deutsche Beschäftigte. Wir sollten unsere Regeln und Vorschriften anpassen, damit ihre Berufsabschlüsse anerkannt werden. Jede ausländische Fachkraft sollte wissen: Egal wie euer Diplom nun heißt, ihr seid willkommen!