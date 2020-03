Kochen, putzen, pflegen, wickeln. Trösten, aufräumen, zum Kinderarzt gehen: Um diese sogenannte Care-Arbeit kümmern sich in erster Linie Frauen. Sie leisten nach der Erwerbsarbeit eine "zweite Schicht" – allerdings ohne Bezahlung. Der Equal Care Day am 29. Februar soll auf dieses Ungleichgewicht zwischen Männern und Frauen aufmerksam machen. Warum Care-Arbeit oft nicht als "richtige" Arbeit anerkannt wird, haben wir mit der Sozialwissenschaftlerin Gabriele Winker besprochen.

ZEIT ONLINE: Frau Winker, ärgern Sie sich über all die Männer, die im Haushalt und bei der Kindererziehung erst dann "mithelfen", nachdem ihre Partnerin sie dazu auffordert, statt genauso viel Verantwortung wie die Frau zu übernehmen?

Gabriele Winker: Es gibt zwei große Ärgernisse: Männer, die ihre Partnerin mit der Care-Arbeit alleine lassen, und die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen wie die unterschiedliche Bezahlung von Männern und Frauen und ungenügende soziale Infrastruktur, beispielsweise fehlende Kitaplätze. Diese drängen Männer und Frauen in eine Arbeitsteilung zwischen Erwerbsarbeit und familiärer Sorgearbeit, die für beide nicht gut ist.

Gabriele Winker, geboren 1956 in Stuttgart, arbeitete nach ihrem Studium der Sozialwissenschaft zunächst in der Privatwirtschaft und der öffentlichen Verwaltung. Von 2003 bis 2019 war sie Professorin für Arbeitswissenschaft und Gender Studies an der TU Hamburg-Harburg. Winker engagiert sich im Netzwerk Care Revolution. 2015 erschien ihr Buch „Care Revolution. Schritte in eine solidarische Gesellschaft“. © privat

ZEIT ONLINE: Die Organisation Oxfam hat vor Kurzem eine unglaublich klingende Zahl veröffentlicht: Weltweit leisten Frauen und Mädchen täglich über 12 Milliarden Stunden Haus-, Pflege- und Fürsorgearbeit – unbezahlt. Unterschätzen wir, wie viel "das bisschen Haushalt" tatsächlich ist?



Winker: Sicherlich. Ähnlich wie im weltweiten Durchschnitt kümmern sich Frauen in Deutschland täglich 4 Stunden und 10 Minuten unentgeltlich um andere Menschen, Männer dagegen nur 2 Stunden und 45 Minuten. Wenn man all diese Stunden Putzen, Kochen, Pflegen aufaddiert, stellt man fest: Insgesamt leisten die Menschen in Deutschland mehr unbezahlte Care-Arbeit als gegen Geld in einem Beruf zu arbeiten, nämlich 1,3-mal so viel. Das ist den allermeisten aber überhaupt nicht bewusst.

ZEIT ONLINE: Welche Folgen hat das für diejenigen, die Care-Arbeit leisten?

Winker: Viele Menschen, vor allem Frauen, geraten an die Grenzen ihrer Kräfte. Ihnen bleibt zu wenig Zeit für sich selbst. Die andauernde Überlastung führt zu Erschöpfung und zu psychischen Erkrankungen, zu denen etwa Depressionen zählen.

ZEIT ONLINE: Wenn von Arbeit die Rede ist, dann ist die unbezahlte Care-Arbeit meistens nicht mitgemeint. Woran liegt das?

Winker: In unserer kapitalistischen Gesellschaft wird Arbeit nur dann als solche benannt, wenn sie in der Wirtschaft gewinnorientiert eingesetzt wird: etwa um Autos oder Finanzprodukte herzustellen und sie anschließend zu verkaufen. Dafür benötigt die Wirtschaft Arbeitskräfte. Doch diese sollen – für die Unternehmen möglichst kostengünstig – in Familien geboren, erzogen und betreut werden. Gleichzeitig sollen sich die Erwerbstätigen in einem angenehmen häuslichen Ambiente, das meist von Frauen "aus Liebe" aufrechterhalten wird, gut von ihrem Job erholen. Staat und Unternehmen sparen mit dieser Arbeitsteilung auf Kosten derjenigen, die für andere Menschen lebenswichtige Aufgaben übernehmen. Diese familiäre Sorgearbeit nicht als Arbeit zu betrachten, folgt also einem klaren Interesse.

"Die Gesellschaft hat keine Lösung für die Sorgearbeit. Stattdessen werden Frauen aufgefordert, Vollzeit berufstätig zu sein und gleichzeitig ihren Mutterpflichten nachzukommen. Ein Spagat, der nur zur Überforderung führen kann." Gabriele Winker

ZEIT ONLINE: Care-Arbeit ist immer noch in erster Linie Frauensache. Warum eigentlich?

Winker: Noch in den Siebzigerjahren haben viele westdeutsche Frauen vor allem die Arbeit im Haushalt erledigt und gingen keiner oder nur einer geringfügigen Erwerbsarbeit nach, das Einkommen des Mannes sorgte für das nötige Geld. Jedoch wurde das Modell aus Familienernährer und Hausfrau für die Wirtschaft deutlich zu teuer, weil in diesem aus dem Erwerbseinkommen einer Person alle Ausgaben der Familie bestritten werden mussten. Es musste also hoch genug sein. Gibt es zwei Erwerbstätige in der Familie, können deren Löhne durchaus niedriger sein – für die Unternehmen ist das ein klarer Vorteil. So setzte sich mit dem Neoliberalismus die Idee durch, dass alle Erwachsenen, Männer wie Frauen, für ihren eigenen Unterhalt sorgen sollten. Unbeantwortet bleibt aber bis heute die Frage, wer dann die Care-Arbeit erledigt. Die Gesellschaft hat keine Lösung für die Sorgearbeit. Stattdessen werden Frauen aufgefordert, Vollzeit berufstätig zu sein und gleichzeitig ihren Mutterpflichten nachzukommen. Ein Spagat, der nur zur Überforderung führen kann.

ZEIT ONLINE: Auch viele Paare, die sich eigentlich vorgenommen haben, die Familienarbeit gleichmäßig zu teilen, fallen nach der Geburt eines Kindes in die alten Rollen. Machen die sich alle etwas vor?

Winker: Zwar wirken bei der Frage, wer sich um die Kinder kümmert, selbstverständlich auch Geschlechterstereotype. Eltern machen sich aber nicht etwas vor, sondern richten ihre Entscheidungen nach den herrschenden gesellschaftlichen Realitäten aus: Solange es in unserer Gesellschaft keine menschenwürdige Absicherung der Existenz jenseits der Erwerbsarbeit gibt, müssen Menschen, die für Kinder die Verantwortung tragen, das finanziell Mögliche bei all ihren Entscheidungen mitbedenken. Das führt dazu, dass Paare sich bei der Aufteilung der familiären Arbeit nach dem Einkommen von Mann und Frau richten. Und da der Mann im Schnitt mehr verdient, bleibt er erwerbstätig und die Frau mehr zu Hause.

"Die meisten Frauen wollen nicht nur Kinder gebären, um sie danach in die Obhut anderer Menschen zu übergeben." Gabriele Winker

ZEIT ONLINE: Viele Frauen sind deshalb im Alter von Armut bedroht: Sollte man ihnen raten, Care-Arbeit an Putzhilfe, Babysitter und Lieferdienst auszulagern, um sich ganz dem Geld verdienen zu widmen?

Winker: Das kann nicht die Lösung sein. Die meisten Frauen wollen nicht nur Kinder gebären, um sie danach in die Obhut anderer Menschen zu übergeben. Kinder bei ihren Entwicklungsschritten zu unterstützen, sich um nahestehende Menschen zu kümmern, ist doch sinnvoll und kann schön sein.

ZEIT ONLINE: Tatsächlich reagieren aber viele Eltern auf die Doppelbelastung aus Beruf und Familie, indem sie andere für die Care-Arbeit bezahlen.

Winker: Nur gut verdienende Familien können es sich leisten, einen Teil der Haus- und Sorgearbeit auszulagern, zum Beispiel an eine Haushaltshilfe. Wenn Angehörige gepflegt werden müssen, beschäftigen finanziell sehr gut aufgestellte Familien sogar 24-Stunden-Kräfte. Meist sind es Migrantinnen, häufig aus Osteuropa, die in Deutschland irregulär beschäftigt werden und nicht abgesichert sind. Ihr Stundenlohn liegt deutlich unter dem Mindestlohn. Das Problem der Überlastung und der fehlenden Anerkennung von Sorgearbeit wird also nicht gelöst, sondern nur an andere weitergegeben.