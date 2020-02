Arbeitsminister Hubertus Heil sagt: "Natürlich kann ich in die Kneipe gehen – auch ohne Sicherheitsbeamte." © Bernd von Jutrczenka/​dpa

"Meine Mutter war in den Siebzigern vollberuflich alleinerziehend, das hat mich geprägt", sagt Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) über die Anfänge seines politischen Lebens im ZEIT-ONLINE-Podcast Frisch an die Arbeit. "Ich habe früh gelernt, Verantwortung zu übernehmen." Im Podcast erzählt der 47-Jährige von seinen Anfängen und wie sein Arbeitsalltag momentan aussieht. "In Sitzungswochen des Bundestages geht es morgens zwischen sieben und acht Uhr los", sagt Heil. Es sei nicht leicht, den Ministerberuf mit der Familie zu vereinbaren – "ich will meine Kinder ja nicht erst bei der Abiturfeier wiedersehen". Hilfreich sei dabei, sich über die Endlichkeit politischer Karrieren im Klaren zu sein. "Ich bin nicht süchtig nach Politik. Ich habe einen Plan B", sagt er.



Hubertus Heil wurde in Hildesheim geboren. Als Kind habe er davon geträumt, Ritter zu werden. Später wurde er Schülersprecher und hielt auf Schülerdemonstrationen in seiner niedersächsischen Heimat Reden, beispielsweise gegen ein geplantes Atommüllendlager oder gegen den ersten Irak-Krieg. "Es gab Situationen, da hatte ich riesigen Respekt und bin fast vor Ehrfurcht erstarrt", sagt Heil.

Als Heil im Jahr 1998 das erste Mal Bundestagsabgeordneter wurde, war er erst 26 Jahre alt – eine nicht immer einfache Zeit, wie er im Podcast erzählt: "Als junger Abgeordneter hätte ich nicht gedacht, dass ich innerhalb weniger Monate über den Kampfeinsatz der Bundeswehr im Kosovo abstimmen müsste. Das hat mir viele schlaflose Nächte bereitet." Mit manchen seiner eigenen politischen Entscheidungen, erzählt Heil selbstkritisch, hadere er bis heute. Außerdem habe es Fehlentscheidungen gegeben, an denen er mitgewirkt und über die er sich geärgert habe. Doch das sei einer der großen Vorzüge einer Demokratie: dass man politische Entscheidungen im Zweifel noch mal neu fällen könne: "Da muss man sich ehrlich machen, sich aufraffen, das zu ändern und weiterzuentwickeln."

Als Arbeitsminister leitet Heil heute das Ministerium mit dem größten Etat und ist für viele der großen gesellschaftlichen Themen zuständig: Rente, Arbeitslosenversicherung, soziale Grundsicherung, die Arbeitsagenturen. Die schönsten Arbeitstage seien die, "wenn ich mit Menschen spreche, deren Lebensalltag durch Politik positiv beeinflusst wurde", sagt Heil. Für das Gespräch mit Menschen, erzählt er, brauche er keine spezielle Vorbereitung, "bei aller Rhetorik, ich bin ja kein Schauspieler". Vor einem Fernsehduell mit politischen Gegnern aber müsse er sich nicht nur inhaltlich, sondern auch mental vorbereiten, sagt Heil. Er habe im Auto auch schon mal Eye of the Tiger gehört, um sich in die richtige Stimmung zu versetzen.

Auch wenn die Zahl der anonymen Beleidigungen in den letzten Jahren deutlich zugenommen hätten, sagt Heil, schätze er die persönlichen Kontakte mit Menschen sehr. Er könne noch privat in eine Kneipe gehen – ohne Sicherheitsbeamte: "Es erkennen einen viel weniger Menschen, als man manchmal glaubt."