Kochen, Angehörige pflegen, die Kinder zur Kita bringen. In jedem Haushalt fällt sogenannte Care-Arbeit an. Und in vielen ist sie ausschließlich Sache der Frau. Laut einer Studie der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) bräuchten Männer in Deutschland vier Jahre, um so viel unbezahlte Familienarbeit zu leisten wie Frauen das in einem Jahr tun. Frauen in Deutschland arbeiten laut der Studie im Haushalt pro Tag im Schnitt viereinhalb Stunden, ohne dass sie dafür bezahlt werden.

Die Konsequenzen: Auf dem Arbeitsmarkt fehlen Fachkräfte, weil Frauen sich um Haushalt und Familie kümmern. Gleichzeitig müssen viele Frauen reduziert erwerbstätig sein und haben dadurch geringere Rentenansprüche. Auch für die Zufriedenheit innerhalb der Partnerschaft spielt die Aufteilung der Hausarbeit eine wichtige Rolle. Arbeitet der eine Partner deutlich mehr zu Hause als der andere, kann das zu Unmut führen. Zum bundesweiten Aktionstag Equal Care Day wollen wir deshalb von Ihnen wissen, wie die Verteilung bei Ihnen zu Hause läuft und ob Sie damit unzufrieden sind.