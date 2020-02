Der Mediziner Ingo Fietze hat 1989 das erste Schlaflabor an der Charité Berlin gegründet und leitet dort seit 2005 das schlafmedizinische Zentrum. Zudem berät er das deutsche Olympiateam der Leichtathleten und das Berliner Staatsballett zum Thema Schlaf. Er weiß, wie wichtig Schlaf für die tägliche Arbeit ist, warum Schlafstörungen in Deutschland so selten behandelt werden und wie man am besten zur Ruhe findet.



ZEIT ONLINE: Angenommen, morgen steht ein wichtiger Arbeitstermin oder ein sehr voller Arbeitstag an und man liegt nachts stundenlang wach – was kann man dagegen tun?

Ingo Fietze: Vor Aufregung nicht schlafen zu können, das kann jedem mal passieren. Wenn das häufiger vorkommt, könnte es sein, dass man ein sensibler Schläfer ist. Manche schlafen abends einfach ein, egal, ob sie sich ärgern oder der Partner schnarcht. Andere können von Geburt an nicht gut schlafen, wenn das Licht brennt oder das Bett zu hart ist. Viele Menschen werden auch erst im Alter schlafsensibel. Das ist noch keine Krankheit, sondern eine Eigenschaft wie empfindliche Haut. Wer mal nachts wach liegt, soll entspannen und abwarten, bis er wieder müde wird. Wenn es dauerhaft vorkommt, muss man sich aber Hilfe suchen.

ZEIT ONLINE: Oft kommt zu der Aufregung auch der Druck, schnell einschlafen zu müssen, um am nächsten Tag fit zu sein. Dann wälzt man sich vor einer Frühschicht im Bett und rechnet ständig nach, wie viele Stunden bis zum Weckerklingeln bleiben.



Info Fietze, geboren 1960, leitet das schlafmedizinische Zentrum der Charité in Berlin. Er gehörte zum Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin und ist Vorsitzender der Deutschen Stiftung Schlaf sowie des Vereins Deutschland Schläft Gesund.

Fietze: Wenn Sie ständig auf die Uhr schauen und zusehen, wie Ihnen nur noch vier, nur noch drei, nur noch zwei Stunden Schlaf bleiben, dann wird das nichts. Erwartungsdruck ist ein Schlafgegner. Man hat ohnehin nur circa alle zwei Stunden ein 30-Minuten-Fenster zum Einschlafen. Wir werden alle 90 bis 100 Minuten müde, und dann kommt es darauf an, diese Gelegenheit zu nutzen.

ZEIT ONLINE: Das heißt, wenn ich es nicht schaffe, in der ersten halben Stunde einzuschlafen …

Fietze: ... dann lesen Sie ein Buch, machen Sie sich einen schönen Film oder Podcast an. Und sobald Sie merken, dass Sie müde werden: zack, Licht aus, Laptop zu. Wichtig ist aber, dass man da schon im Bett liegt. Der größte Fehler ist, im Wohnzimmer vor dem Fernseher einzuschlafen. Wer dann auf der Couch aufwacht, ins Bad geht und sich umzieht, verpasst oft das Zeitfenster, in dem man wieder einschlafen könnte.

ZEIT ONLINE: Also anstatt sich vor der einen Seite auf die andere zu drehen, lieber im Bett eine Serie anschauen?

Fietze: Nein, keine Serien! Da will man ja immer die nächste Folge gucken. Und zu spannend sollte es nicht sein, also keine Krimis oder dramatischen Spielfilme. Talksendungen funktionieren gut oder auch Tierfilme. Bestenfalls gibt es einen Sprecher mit einer tiefen, sonoren Stimme. Zu Bob Ross schlafe ich zum Beispiel fantastisch ein.

ZEIT ONLINE: Sie meinen The Joy of Painting, diesen Fernsehmalkurs mit mehr als 400 Folgen, in dem Bob Ross live Ölbilder malt und das kommentiert. Was ist daran so beruhigend?



Fietze: Ich sehe ihm gern beim Malen zu. Man denkt, er ist fast fertig und dann fängt er wieder an, das Gemalte zu übermalen. Irgendwie interessant, aber auch nicht zu spannend. Seine Kommentare und die monotone deutsche Übersetzerstimme sind angenehm einschläfernd. Das darf aber auch nicht zu öde sein, sonst denkt man währenddessen doch über alles Mögliche nach oder beginnt, sich aufzuregen.

ZEIT ONLINE: Und was, wenn es auch mit Bob Ross nicht klappt?

Fietze: Dann muss man sich sagen: Es wird heute einfach nichts mit Schlaf. Akzeptieren Sie das Elend und versuchen Sie, es möglichst gelassen zu nehmen, solange es nur selten vorkommt.