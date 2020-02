Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) will für Vorstände großer Unternehmen eine Quote von mindestens einer Frau einführen. Diese verpflichtende Quote werde noch dieses Jahr kommen, sagte Giffey dem SWR. Reine "Männerclubs" seien nicht mehr zeitgemäß; freiwillige Bekenntnissen reichten nicht aus.

Die Regelung soll demnach für Börsenunternehmen mit mehr als 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und mindestens vier Vorstandsmitgliedern gelten. Giffey kritisierte, dass immer noch 70 Prozent dieser großen Unternehmen in Deutschland die Zielgröße Null vorgäben; dort sei keine Frau im Vorstand gewollt. "Das geht so nicht", sagte die Familienministerin, in deren Ressort auch die Bereiche Senioren, Frauen und Jugend fallen.

Das Gesetz liege bereits dem Bundeskanzleramt vor. "Wir wollen das in diesem Jahr hinbekommen", sagte Giffey. Eine Verständigung mit dem Koalitionspartner Union steht allerdings noch aus. Der wirtschaftspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Joachim Pfeiffer (CDU), hatte bereits im vergangenen Jahr eine "Frauenquote per Gesetz" in einem Interview abgelehnt.

Giffey räumte ein, dass es dafür noch viel Unterstützung brauche. Aber es solle "zeitnah" passieren. "Da müssen wir uns einfach auf den Weg machen."

Nur zehn Prozent der Vorstandsposten mit Frauen besetzt

Giffey erinnerte an die seit Anfang 2016 geltende Quote für Aufsichtsräte. Die etwa 100 größten börsennotierten und voll mitbestimmungspflichtigen Unternehmen in Deutschland müssen mindestens 30 Prozent der Posten in ihren Kontrollgremien mit Frauen besetzen. Das Gesetz schreibt für zahlreiche weitere Firmen vor, sich selbst Zielgrößen für den Frauenanteil im Vorstand und in anderen Führungsgremien zu geben. Eine gesetzliche Quote für Vorstände gibt es bislang aber nicht.



Der Frauenanteil in den Vorständen großer Unternehmen ist im vergangenen Jahr zwar etwas stärker gestiegen als zuvor, wie aus dem Ende Januar veröffentlichten Managerinnen-Barometer des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) hervorgeht. Geschlechterparität besteht demnach aber noch nicht: In den 200 umsatzstärksten Unternehmen hatten Frauen laut DIW 2019 insgesamt 94 von 907 Vorstandsposten inne – das entspricht einem Anteil von etwas mehr als zehn Prozent.