Inhalt Auf einer Seite lesen Inhalt 1 — Er lebt dafür, dass andere sterben dürfen 2 — Anklage wegen Mordes

Michael de Ridder hat viele Menschen sterben sehen. Er will keine Zahl nennen, er will keiner dieser Palliativmediziner sein, die damit prahlen. Der 72-Jährige erinnert sich auch nicht mehr an jeden einzelnen Namen. "Doch ihre erleichterten Blicke habe ich nicht vergessen", sagt de Ridder. Den der ALS-Patientin, die nur noch ihren Zeigefinger bewegen konnte. Oder den Blick des gelähmten Lehrers, den er zum Abschied in den Arm nahm. Er hat ihnen Schlaftabletten besorgt und ihnen erklärt, wie viele Medikamente sie einnehmen müssen, damit der Herzschlag stoppt.

Bis zum Jahr 2015 durften Palliativmediziner Medikamente besorgen, mit denen Sterbewillige sich das Leben nehmen konnten. Dann verabschiedete der Bundestag ein Gesetz, das diese Form der Sterbehilfe unter Strafe stellt. Eigentlich sollte es verhindern, dass aus der Sterbehilfe ein Geschäft wird und sich wie in der Schweiz Vereine gründen, die gegen Geld Beihilfe zum Suizid leisten. Doch das Gesetz spricht von einem Verbot jeglicher Hilfe zum Suizid, wenn sie "geschäftsmäßig" erfolgt. Dabei muss man noch nicht mal mit der Sterbehilfe Geld verdienen. Auch die wiederholte unentgeltliche Unterstützung beim Sterben steht unter Strafe. Heißt: Angehörige dürfen Menschen noch beim Suizid assistieren, Ärzte nicht mehr. Ihnen drohen bis zu drei Jahre Haft, wenn sie es dennoch tun. Der Palliativmediziner de Ridder will das verhindern.

Sterbehilfe Aktive Sterbehilfe Aktive Sterbehilfe bedeutet, einen Menschen auf dessen Wunsch hin zu töten. Das ist, anders als beispielsweise in den Niederlanden, hierzulande strikt verboten und kann mit bis zu fünf Jahren Gefängnis bestraft werden. Passive Sterbehilfe Passive Sterbehilfe steht für den Verzicht auf lebensverlängernde Maßnahmen. Jemandem passiv Sterbehilfe zu leisten, kann also durch das Abschalten eines Beatmungsgeräts oder der Beendigung künstlicher Ernährung geschehen. Doch nur, wenn das dem Willen des Patienten entspricht. Das können Kranke in einer Patientenverfügung oder einer Vorsorgevollmacht vorab festlegen. Indirekte Sterbehilfe Indirekte Sterbehilfe ist die die Verabreichung starker Schmerzmittel, die im Endstadium das Leben erkrankter Patienten verkürzen können. Das ist für Ärzte straffrei. Beihilfe zum Suizid Der sogenannte assistierte Suizid ist eigentlich straflos, weil auch die Selbsttötung an sich nicht bestraft werden kann. Voraussetzung ist, dass der Sterbewillige seinen Tod selbst herbeiführt, also zum Beispiel die tödliche Pille selbstständig einnimmt, die ihm jemand auf den Nachttisch gelegt hat. Die Reform von 2015 hat jedoch mit dem Strafrechtsparagrafen 217 eine bedeutende Einschränkung geschaffen: Er hat die "Geschäftsmäßigkeit" der Suizid-Beihilfe verboten – und damit die wiederholte Suizidhilfe durch einen Arzt.

Aufrecht, in dunklem Sakko, sitzt er an einem der beiden Schreibtische im Arbeitszimmer seiner Altbauwohnung im Berliner Stadtteil Schöneberg. De Ridder drückt sich gewählt aus, klingt dabei mehr wie ein engagierter Rechtsanwalt und weniger wie ein Mediziner. Er zitiert das Grundgesetz und Paragrafen, ohne in die vielen Fachbücher in seinen Schränken zu schauen. Vor ihm auf dem Tisch liegt ein dicker Ordner mit der Aufschrift "Verfassungsbeschwerde".

Seit 2016 klagt de Ridder gemeinsam mit Patienten und anderen Ärzten vor dem höchsten deutschen Gericht. Er fordert, dass der neue Paragraph abgeschafft wird, der Sterbehilfe unter Strafe stellt. Aus drei Gründen, wie er sagt: Das Gesetz verletze seine Berufsfreiheit. Und seine Gewissensfreiheit als Arzt – er will sich bei Entscheidungen von seinem Gewissen leiten lassen. Außerdem verstoße das Gesetz gegen die Menschenwürde.



De Ridder ist davon überzeugt, dass Ärzte nicht dafür bestraft werden sollten, wenn sie schwerstkranke Sterbewillige bei ihrem Suizid unterstützen. Am kommenden Mittwoch entscheiden die Verfassungsrichter in Karlsruhe, ob er damit Recht bekommt. Und ob Palliativmediziner wie er künftig wieder Suizidbeihilfe leisten können.

"Zu oft setzen sich Ärzte über den Willen ihrer Patienten hinweg" Michael de Ridder

Schon als Jugendlicher wollte de Ridder Arzt werden. Sein Vater arbeitete als Archivar, seine Mutter als Übersetzerin. Doch de Ridder war kein guter Schüler, seine Noten reichten nicht für ein Medizin-Studium. Nach dem Abitur studierte er Biologie, anschließend auf Umwegen doch Medizin. Später ging er nach Berlin, arbeitete 30 Jahre lang in einem Krankenhaus in Kreuzberg. Er betreute Drogenabhängige im ersten Berliner Arztmobil, arbeitete auf der Intensivstation, dann immer häufiger in der Notaufnahme. Er rettete Leben. Immer wieder traf er aber auch auf Menschen, die unter Schmerzen litten und am Leben gehalten wurden, obwohl sie unheilbar krank waren. "Zu oft setzen sich Ärzte über den Willen ihrer Patienten hinweg", bedauert de Ridder. "Sie sehen ihren Auftrag alleine darin, zu heilen und Leben zu verlängern." Er sagt: "Ein Leben soll nicht unnötig verlängert werden."

Was aber tun, wenn eine Heilung nicht mehr möglich ist? Wenn der Patient austherapiert ist? De Ridder findet, dass Ärzte auf Wunsch der Patienten dabei helfen können, ihnen ein selbstbestimmtes Sterben zu ermöglichen. Beispielsweise durch sedierende Medikamente, die das Sterben beschleunigen. "Suizidhilfe ist keine ärztliche Pflicht", sagt de Ridder. Wer keine Sterbehilfe leisten wolle, müsse das nicht. "Auch bei Abtreibungen gibt es keine ärztliche Verpflichtung", sagt de Ridder. Doch dort seien die gesetzlichen Vorgaben klar. Eine Frau, die sich in Deutschland für eine Abtreibung entscheidet, kann das legal tun. Sie muss sich aber davor beraten lassen und mit Ärztinnen oder Ärzten sprechen. Genau das wünscht sich de Ridder für die Sterbehilfe.