Viele Menschen suchen in diesen Tagen eine Ambulanz auf, weil sie befürchten, sie hätten den Corona-Virus. In den Krankenhäusern treffen sie auf überlastete Pflegekräfte und Ärzte. Diese können den Ansturm kaum bewältigen. Der Internist Volker Burst leitet die Notaufnahme des Universitätsklinikums Köln. Seit zwei Tagen hat er eine zusätzliche Ambulanz eröffnet – ausschließlich für Menschen, die mit Verdacht auf den Virus Covid-19 kommen. Für das Interview hat er 15 Minuten Zeit, zwischendurch wird er von einem Kollegen unterbrochen. Hier erklärt der Mediziner, warum viele Menschen völlig grundlos kommen – und ihm gerade das Sorgen bereitet.

ZEIT ONLINE: Herr Burst, die Zahl der Verdachtsfälle auf Coronavirus steigt. Was erleben Sie in diesen Tagen in der Notaufnahme der Uniklinik Köln?

Volker Burst: Seit vorgestern behandeln wir zusätzlich zu den Patientinnen und Patienten, die ohnehin jeden Tag zu uns kommen, ungefähr 30 Menschen, die vermuten, am Coronavirus erkrankt zu sein. Das können schon bald mehr werden. Um das bewältigen zu können, machen meine Kollegen und ich Überstunden. Wir sind gefordert. Das sind wir eigentlich immer und vor allem in den kalten Jahreszeiten, weil dann mehr Menschen kommen. Jetzt ist hier aber noch einmal deutlich mehr los als sonst.



ZEIT ONLINE: Welche Symptome haben die Menschen, die zu Ihnen kommen?

Burst: Die Menschen kommen zu uns, weil sie beispielsweise ihr Arbeitgeber schickt, oder weil sie selbst die Initiative ergreifen. Schon bei Husten oder Fieber vermuten viele Corona. Ich habe dafür Verständnis, die Besorgnis ist groß. Aber viele Menschen kommen bereits bei Nichtigkeiten.

Volker Burst ist Internist, stellvertretender Direktor des Uniklinkums Köln und leitender Oberarzt der zentralen Notaufnahme. © Christina Wittke

ZEIT ONLINE: Ist es nicht besser, wenn die Menschen bei jedem Verdacht kommen als wenn sie gar nicht kommen?

Burst: Das ist ja ein generelles Problem, das Notaufnahmen haben. Täglich kommen Menschen mit Bagatellen zu uns, die eigentlich bei Hausärzten oder dem kassenärztlichen Dienst besser aufgehoben wären. Das kostet viel Zeit, in der wir uns eigentlich auf die wirklichen Notfälle konzentrieren sollten. Dafür sind wir ausgebildet. Genauso ist es jetzt: Die Menschen haben sich einfach an Karneval erkältet. Die Wahrscheinlichkeit, sich zum aktuellen Zeitpunkt in Deutschland mit dem Coronavirus zu infizieren, ist gering. Jeder sollte sich fragen: Muss ich deshalb wirklich in die Klinik? Kann ich mich überhaupt infiziert haben? Menschen, die zu uns kommen, sollten auf jeden Fall Luftnot, Husten, Fieber oder Lungenbeschwerden spüren und zusätzlich entweder in einem der Risikogebiete oder in Kontakt mit bereits Infizierten gewesen sein. Erst dann ist der Besuch in einer Notaufnahme sinnvoll.

ZEIT ONLINE: Wenn meine Kollegen husten und niesen, soll ich sie nicht ins Krankenhaus schicken?

Burst: Nein, auf keinen Fall. Nur wenn es triftige Gründe gibt. Unter den 30 Menschen, die vorgestern zu uns gekommen sind, haben wir keinen einzigen Corona-Fall entdeckt. Die meisten mussten wir noch nicht einmal testen, wir konnten sie bereits im Gespräch beruhigen. Wenn jemand nicht in den entsprechenden Gebieten war und keinen Kontakt mit Patienten hatte, bei dem der Virus nachgewiesen wurde, schicken wir sie bei leichten Symptomen ohne zu testen wieder nach Hause.

ZEIT ONLINE: Wie verteilen Sie die Arbeit unter den Kolleginnen, wenn nun deutlich mehr Menschen kommen als sonst?

Burst: Wir haben gestern unsere Notaufnahme umorganisiert, damit wir dem erhöhten Patientenaufkommen gerecht werden können. Kommt ein Patient, der selbst den Verdacht hat, infiziert zu sein, stellen wir sicher, dass derjenige nicht mit den anderen Patienten im Wartebereich in Kontakt gerät. Wir trennen die Patientenströme. Der Patient trifft in einem abgetrennten Bereich auf Infektiologen und Pflegekräfte, die versuchen, zu ergründen, ob ein erhöhte Wahrscheinlichkeit einer Infektion besteht. Falls ja, testen wir die Person. Natürlich müssen wir dafür Personal bereitstellen, das sonst in der Notaufnahme arbeitet.

ZEIT ONLINE: Wurden Sie von dem Ansturm der vergangenen Tage überrascht oder waren Sie darauf vorbereitet?

Burst: Wir haben bereits vor etwa einem Monat mit den Planungen angefangen. Da war bereits klar, dass das Virus nach Deutschland kommen könnte. Wir haben dann eine task force aus Virologen, Mikrobiologen und den Fachleuten aus dem Hygienebereich gestartet. Diese Stabsstellen treffen sich jetzt mindestens einmal täglich und besprechen die aktuelle Lage.

ZEIT ONLINE: Welche Vorkehrungen haben Sie für Ihr Personal getroffen?

Burst: Wir haben alle Pflegekräfte und Ärztinnen in der Notaufnahme mit Handschuhen, Mundschutz und den entsprechenden Materialien ausgestattet. Außerdem haben wir die Kollegen darauf vorbereitet, wie sie mit Verdachtsfällen umgehen müssen. Die Situation ist nicht komplett neu für uns. Wir haben Erfahrung durch die saisonale Grippewelle, oder etwa die Schweinegrippe vor zehn Jahren.

ZEIT ONLINE: Wie läuft die Zusammenarbeit mit den Gesundheitsämtern und Behörden?

Burst: Damit bin ich zufrieden. Wir bekommen mehrmals am Tag von den Ämtern und dem Robert-Koch-Institut Updates und die neuesten Zahlen. Wir haben alle Informationen, die wir für unsere Arbeit benötigen.

ZEIT ONLINE: Was erwarten Sie für die kommenden Tage?

Burst: Weitere Fälle. Die Zahl derer, die sich an uns wenden wird, wird steigen. Wir überlegen gerade, ob wir unsere Dienstpläne verändern, damit wir die Versorgung sicherstellen können. Uns würde es sehr helfen, wenn jeder Einzelne sich hinterfragt, bevor er zu uns in die Notaufnahme kommt. Also ob die vorhandenen Symptome für einen Besuch der Notaufnahme ausreichen. Denn wir möchten unsere Energie vor allen denjenigen zuwenden, die unsere Hilfe jetzt am nötigsten brauchen.