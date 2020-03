Menschen, deren wichtigstes Arbeitsmittel ein Computer ist, können recht unkompliziert von zu Hause aus arbeiten. Doch wie schützen sich nun diejenigen, die bei ihrer Arbeit ständig von anderen Menschen umgeben sind? Hier berichten sieben von ihnen.

"Jeder unserer Bewohner ist ein Risikopatient"

Sylvia Müller*, 61, Pflegekraft in einem Seniorenheim in Süddeutschland:

Bei uns werden Besucher neuerdings gleich am Eingang des Pflegeheims kontrolliert. Wir messen dann Fieber mit einem Stirnthermometer. Wenn der Wert von 37,5 Grad überschritten ist, müssen wir die Besucherinnen und Besucher nach Hause schicken. Außerdem hat die Pflegedienstleitung die Besuchszeiten verändert wegen Corona. Jetzt dürfen Angehörige nur noch zwei Stunden pro Tag ihre Verwandten im Pflegeheim besuchen. Ich halte das auch für richtig, wir können unsere Bewohnerinnen und Bewohner und auch uns nicht in Gefahr bringen. Ein Corona-Ausbruch wäre hier hochgefährlich. Praktisch jeder ist ein Risikopatient. Sobald es zu einem Verdachtsfall kommt, würde das Chaos ausbrechen. Für uns ist auch ein Problem, wenn bald Kindertagesstätten oder Schulen schließen. Dann können die Eltern unter uns Pflegekräften nicht mehr arbeiten. Das wäre fatal, wir leiden ja schon jetzt unter einem massiven Personalmangel.

"Ein paar Kollegen haben sich schon krankschreiben lassen"

Ali Meier*, 42, Fahrkartenkontrolleur in der Berliner S-Bahn:

Ich fühle mich einigermaßen vorbereitet. Wir haben ein paar Desinfektionsmittel von der Firma bekommen. Wir sprühen uns andauernd ein, ich verbrauche eine 100-Milliliter-Flasche am Tag. Wir fassen auch keine Fahrscheine an. Und kommen den Leuten nicht zu nah beim Kontrollieren oder Aufschreiben. Eigentlich ist es keine gute Idee, gerade mit so vielen Menschen Kontakt zu haben. Aber uns bleibt nichts anderes übrig. Die Arbeit wurde nicht eingestellt, also müssen wir weitermachen, um Geld zu verdienen. Da müssen wir jetzt halt durch. Bis jetzt ist es auch okay für mich. Ein paar Kollegen haben sich schon krankschreiben lassen, schon seit einer Woche ungefähr. Das muss jeder für sich wissen, ich bin da auch nicht sauer oder so, ich find's verständlich. Die Firma informiert uns gut. Sie schicken uns jeden Tag E-Mails mit Aufklärung, wie wir uns verhalten sollen. Wir haben auch Masken bekommen, aber mit Masken kann man schlecht kontrollieren. Ich selbst denke, irgendwann wird keiner mehr S-Bahn fahren. Dann müssen wir auch nicht mehr auf die Strecke gehen.

"Man weiß ja nie, wer sich die Hände wäscht"

Manuel Heinz*, Spätiverkäufer aus Berlin:

Klar habe ich Angst, mich anzustecken. Meine Schicht hier geht zehn Stunden, da gehen einige Waren über den Tisch. Man weiß ja nie, wer sich die Hände wäscht und wer nicht. Eine Zeit lang haben wir Handschuhe getragen, aber das hat den Kunden nicht gefallen. Die haben gesagt: Du schützt nur dich, aber wäschst selbst seltener die Hände. Das habe ich eingesehen. Seitdem benutzen wir eben viel mehr Desinfektionsmittel. Um meinen Job mache ich mir keine Sorgen. Wenn es sein muss, wird mein Chef den Laden für eine Weile schließen. Aber danach geht es weiter wie gehabt.

"Ich bin darauf trainiert, Abstand zu halten"

Jannik Wessels, 26, Gewerkschaft der Polizei in Bremen:

Ich bin Streifenpolizist und bei meinen Einsätzen jeden Tag mit Menschen in Kontakt. Ich nehme Menschen fest und führe Befragungen durch. Oft bin ich auch da, um zu schlichten und Konflikte zu lösen. Wenn sich beispielsweise zwei Bürger auf der Straße streiten oder es zu Rangeleien in einem Spiellokal kommt. Natürlich mache ich mir da in diesen Tagen besonders viele Gedanken. Aber ich fühle mich vorbereitet. Wir sind auf der Dienststelle gut mit Desinfektionsmittel ausgestattet, haben uns auch auf die neue Situation vorbereitet und Gefahrenherde wie Menschenmengen oder alkoholisierte Bürger angesprochen. Ohnehin bin ich darauf trainiert, Abstand zu halten, wenn ich in einem Einsatz bin. Jetzt achte ich noch etwas mehr darauf und mache das auch den Bürgerinnen und Bürgern klar. Und meinen Kolleginnen und Kollegen gebe ich nicht mehr die Hand, so können wir vielleicht einen kleinen Teil dazu beitragen, das Virus zu stoppen.