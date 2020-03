Die Zahl der Infektionsfälle mit Covid-19 steigt. In Deutschland gibt es bereits mehr als 150 bestätigte Fälle. Viele besorgte Menschen mit Symptomen steuern Notaufnahmen oder Hausarztpraxen an. Gleichzeitig werden Schutzmasken oder Desinfektionsmittel gehortet. Ärztinnen und Ärzten ärgert das. Hier erzählen vier Hausärzte, was sie in den vergangenen Tagen erlebt haben, welche Vorbereitungen sie treffen und was sie für die nächsten Wochen erwarten.



"Ich mache mir Sorgen um meine Gesundheit." Dieter Schmitz*, Hausarzt aus Bochum

Ich bin Hausarzt und werde noch in diesem Jahr 70 Jahre alt. Ich praktiziere noch, weil ich meinen Job gerne mache. Mit meinem Alter bin ich nun selbst in der Risikogruppe. Und ja, ich mache mir Sorgen um meine Gesundheit. Ich habe schon überlegt, ob ich zu Hause bleiben soll, ob ich die Praxis schließen soll. Doch das habe ich verworfen, in meiner Stadt wäre die Versorgung nicht mehr gewährleistet, wenn alle älteren Kollegen ihre Praxen schließen würden. Ich bin damit nicht allein, viele meiner Kollegen sind älter als 60 Jahre und machen sich Gedanken, weil sie sich nicht gut vorbereitet fühlen und weil wir nicht genügend Ausrüstungen haben, um uns selbst zu schützen. Das haben wir jetzt auch in einem Brief an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn geschrieben.

Von den offiziellen Stellen fühlen wir uns nicht gut informiert. Lange gab es gar keine Anweisungen, jetzt wurde uns von den Berufsverbänden gesagt, dass wir die Tests doch bitte per Hausbesuch durchführen sollen. Das Robert Koch-Institut empfiehlt dringend, keine Untersuchung und keinen Test auf Covid-19 ohne eine Schutzausrüstung zu machen. Immerhin müssen wir bei den Abstrichen tief in den Rachen der Patienten hinein. Entnimmt man die Probe nur oberflächlich, sind die Ergebnisse nicht sehr aussagekräftig, die Fehlerrate ist hoch. Wir kommen den Patienten dabei also wirklich nah.

Doch wir haben nicht genug Ausrüstungen, um uns und unsere Mitarbeiterinnen zu schützen. Ich habe noch zehn Schutzanzüge auf Lager und habe mir im Baumarkt eine Brille besorgt, die ich selbst bei der Untersuchung nutzen kann. Die Anzüge sind Einwegprodukte, mehr als zehn Patientinnen und Patienten mit Verdacht auf Corona kann ich also nicht untersuchen. Wenn ich ungeschützt mit einem infizierten Patienten in Kontakt komme, gefährde ich mich aber nicht nur selbst, sondern müsste die Praxis für 14 Tage schließen und das Personal, Angehörige und behandelte Patienten unter Hausarrest stellen.

"Wir versuchen, mit der Situation besonnen umzugehen." Klaus Fischer, Hausarzt aus Bonn

Meine Praxis ist wenige Minuten mit dem Auto entfernt von der Bonner Schule, in der es einen bestätigten Corona-Fall gibt, da sind hier natürliche viele Menschen in Sorge. Pro Tag haben wir mit 40 bis 70 Patienten Kontakt, das ist normal in der Zeit nach Karneval und in der Erkältungszeit. Der Unterschied ist, dass die Hälfte von ihnen fragt: Habe ich Corona? Erst gestern Abend habe ich einen Hausbesuch bei einer Lehrerin gemacht. Sie war erkältet und wollte unbedingt testen lassen, ob sie mit Corona infiziert ist. Ich habe sie gründlich untersucht, ihre Lunge abgehört, in Hals und Rachen geguckt. Dann habe ich ihr von dem Test abgeraten und sie für zwei Wochen krankgeschrieben. Sie soll sich gesundschlafen. Die Diagnose hätte keine anderen Konsequenzen gehabt als zu Hause zu bleiben. Den Abstrich habe ich bislang erst bei einer Patientin gemacht, er war negativ. Sie hatte keine Symptome, ihr Arbeitgeber hatte sie nach ihrer Dienstreise in Italien zu uns geschickt.



Wir versuchen, mit der Situation besonnen umzugehen und Ruhe zu bewahren. Das haben wir auch in unserer Teamsitzung besprochen. Wir benutzen keine Worte wie "Panik" oder "Hysterie". Wir sagen auch nicht: "Sie müssen keine Angst haben", spätestens dann bekommt die Person ja Angst. Aber natürlich nehmen wir die Situation sehr ernst. Wir informieren uns laufend über das Robert Koch-Institut. Außerdem haben wir ein gutes Netzwerk unter den Hausärzten hier im Ort. Wir telefonieren regelmäßig. In der Praxis weisen wir die Patienten auf die Desinfektionsmittelspender für die Hände in allen Räumen hin, an der Rezeption haben wir Mundschutz für Patienten, die mit Husten kommen. Wenn unsere Mitarbeiterinnen einem Patienten schon von Weitem ansehen, dass er schwer krank ist, setzen sie die Person nicht ins Wartezimmer, sondern in einen anderen Raum.