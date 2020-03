"In Zeiten der Reizüberflutung müssen wir wieder lernen, tagzuträumen", sagt Bernd Hufnagl im Podcast. © Privat

"Mut, nichts zu tun, ist ein trivialer, aber wertvoller Tipp", sagt der österreichische Neurobiologe und Autor Bernd Hufnagel im ZEIT-ONLINE-Podcast Frisch an die Arbeit. Acht Wochen Urlaub im Jahr habe er sich daher selbst verordnet – um nicht zu einem der Kandidaten zu werden, die er in seinem Berufsalltag oft trifft: erschöpfte und enttäuschte Manager. "Quasi alle Burn-out-Patienten berichten, ihre Rückkehr an den Arbeitsplatz sei eine Enttäuschung gewesen", sagt der 51-Jährige. "Sie haben sich jahrelang so aufgeopfert. Und dann läuft doch alles einfach weiter, auch ohne sie."

Hufnagls eigene Karriere begann im dunklen Labor der Universität Wien. Im Anschluss an sein Studium der Biologie und Medizin hatte sich Hufnagl zunächst der Forschung verschrieben: "Ich war getrieben von der Unfähigkeit, dass man das eigene Gehirn nicht versteht", sagt er. Seine ersten Jahre als Hirnforscher widmete Hufnagl der Erforschung der menschlichen Netzhaut. Seine Arbeit war mit vielen Rückschlägen verbunden – und mit Tierversuchen. Das sei ihm gegen den Strich gegangen. "Die fünf, sechs Jahre Forschung an der Netzhaut haben kein positives Ergebnis gebracht. Mir war das zu wenig, dass man dafür Tiere umbringt", erzählt er. Obwohl Hufnagl 1999 für seine Arbeit den renommierten österreichischen Theodor-Körner-Wissenschaftspreis verliehen bekam, wechselte er knapp drei Jahre später in die Gesundheitsberatung. Seinen sicheren, verbeamteten Job in Forschung und Lehre gab er dafür auf.



Heute berät Hufnagl mit Benefit, einer Agentur für neurologisches Gesundheitsmanagement, Unternehmen und deren Chefs. Die Erkenntnisse seiner Arbeit präsentiert er bei Branchenkongressen, Keynote-Vorträgen, Managementtrainings und New-Work-Events im deutschsprachigen und europäischen Raum. Sein Fokus: die Wichtigkeit des Tagträumens und der Pausen. "In Zeiten der Reizüberflutung müssen wir wieder lernen, tagzuträumen", sagt Hufnagl im Podcast. "Dabei geht es mir nicht um zielgerichtes Denken!"

Schon während seiner Zeit an der Medizinischen Universität Wien hatte Hufnagl entdeckt, dass ihm die Lehre und der Auftritt vor Publikum große Freude bereitete – und er entdeckte auch sein Talent zur Unterhaltung. "Mich treibt die Aufmerksamkeit von Menschen an", sagt er im Podcast. Mittlerweile ist Hufnagl vor allem als Vortragsredner unterwegs. "Ich liebe den Applaus. Man wirft mir vor, ich sei eine Rampensau", sagt Hufnagl. Dass er dabei nicht mehr in der biologischen Forschung aktiv ist, sei für ihn in Ordnung: "Ich bin ich ein Übersetzer der Erkenntnisse meiner forschenden Kollegen", sagt er.