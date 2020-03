In Zeiten von Corona gilt in vielen Krankenhäusern ein Besuchsstopp. Auch auf den meisten Palliativstationen – also in den Bereichen mit den schwerst kranken Menschen – können die Patientinnen und Patienten ihre Angehörigen nur noch eingeschränkt sehen, in der Regel eine Stunde am Tag. Die Oberärztin Wiebke Nehls ist Bereichsleiterin der Palliativstation der Lungenklinik Heckeshorn in Berlin. Mit 16 Pflegekräften, einer Stationsärztin und einem Psychologen, Sozialarbeiter und Physiotherapeuten betreut sie dort etwa 300 Patienten pro Jahr. Hier erzählt sie, wie sie sich auf Covid-19 vorbereiten und ob jetzt schon Patientinnen und Patienten einsam sterben müssen.



ZEIT ONLINE: Sie arbeiten in einer Lungenklinik und auf der Palliativstation. Haben Sie schon Patienten aufgenommen, die das Coronavirus haben?

Wiebke Nehls: Wir haben in unserer Lungenklinik auch Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind, ja. Die Anzahl steigt langsam, aber stetig. Auf der Palliativstation liegt noch niemand von diesen Erkrankten. Wir haben in unserem Haus aber bereits einen neuen Bereich für Menschen mit der Covid-19-Erkrankung eingerichtet. Hier können auch Patienten behandelt werden, die aufgrund einer schweren Grunderkrankung nicht beatmet werden möchten – also auch Palliativpatienten. Bisher haben wir keine Palliativpatienten dort aufgenommen, aber wir sind auch auf sie vorbereitet.

ZEIT ONLINE: Haben Sie denn genug Personal dafür, falls mehr Patienten eingeliefert werden sollten, die intensiv und palliativ betreut werden müssen?

Nehls: Es wird ja überall nach zusätzlichen Kräften gesucht, wir hoffen, dass sich da auch bei uns noch einige melden werden. Im Prinzip bedeutet das aber erst mal, dass wir mit der gleichen Anzahl an Leuten einfach mehr leisten müssten. Schwierig wird es, wenn jemand von uns positiv auf das Virus getestet wird oder gleich mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Quarantäne kommen. Davor habe ich persönlich auch mehr Sorge, als mich selbst anzustecken. Obwohl ich ja selbst auf unserer Covid-19-Station sehe, wie so ein schwerer Verlauf aussieht, habe ich im Moment keine Angst vor einer eigenen Erkrankung.

ZEIT ONLINE: Haben sie genügend Schutzausrüstung vorrätig?

Nehls: Momentan ja, wir können uns nicht beklagen. Vielleicht werden in Zukunft größere Mengen an Medikamenten gebraucht, als wir dann noch im Lager haben. Wir bereiten uns jeden Tag darauf vor, alles im Blick zu behalten, und wir vertrauen, dass alles gut geht.

ZEIT ONLINE: Was hat sich bei Ihnen auf der Palliativstation verändert seit dem Ausbruch von Corona?

Nehls: Generell ist es stiller geworden bei uns. Unsere Patientinnen und Patienten können nicht mehr unbegrenzt Besucher empfangen, bei Sterbenden ist die Begleitung durch die Familie weiter möglich. Insgesamt kommen viel weniger Besucher zu uns, vielleicht weil sie selbst Angst haben, aus dem Haus zu gehen oder sich im Krankenhaus anzustecken. Unser Begegnungsraum für Freunde und Familien, das "Wohnzimmer", wo es manchmal recht lebhaft zuging, ist jetzt meistens leer. Wir mussten außerdem viele unserer Angebote mit externen Partnern einschränken, die Kunsttherapie ist jetzt zum Beispiel ausgesetzt, der Physiotherapeut ist seltener da. Darum bemühen wir uns, dass zusätzlich zu unseren beiden ständigen Seelsorgern in Zukunft noch zwei weitere Sterbebegleiter dazukommen, die die Patienten psychologisch begleiten können.

"Viele Patienten sind durch die Situation verunsichert und haben Angst. Sie machen sich aber oft eher Sorgen um ihre Angehörigen als um sich selbst." Wiebke Nehls, Bereichsleiterin einer Palliativstation

ZEIT ONLINE: Die Psyche hat ja bei Schwerkranken auch Einfluss auf die körperliche Verfassung. Nimmt die Einsamkeit zu, wenn kaum noch Besuch kommt?

Nehls: Viele Patienten sind durch die Situation verunsichert und haben Angst. Sie machen sich aber oft eher Sorgen um ihre Angehörigen als um sich selbst. Es ist ein großes Verständnis dafür da, dass weniger Besuch kommt. Manche sagen mir natürlich auch, dass sie sich einsam fühlen. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass die Bindung zwischen den Patienten und den Pflegerinnen und Pflegern momentan stärker wird. Zuhören, Austausch und Nähe, das ist das Wichtigste. Darum bemühen wir uns, auch wenn wir voll belegt sind und viel zu tun haben. Begegnung ist nicht immer eine Frage von Zeit. Das ist vor allem eine Frage von Intensität und da reichen manchmal auch ein paar Minuten. Das Personal muss natürlich einen gewissen räumlichen Abstand zu den Patienten wahren, wir müssen ja genau wie überall sonst strenge Hygienevorschriften beachten. Umarmungen sind gerade nicht möglich. Bisher ist bei uns aber noch niemand einsam gestorben, es ist eigentlich immer jemand da. Ich hoffe, das bleibt so. Es weiß ja niemand, was noch kommt, es könnten ja zum Beispiel durch das Virus Teile der Belegschaft ausfallen, dann wird es eng.