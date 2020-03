von: Olaf, 32, Kinderschwimmlehrer, Kiel

Ich arbeite als Kinderschwimmlehrer und bin auf Minijobbasis als Student angestellt. Die Kurse fanden im Bewegungsbecken des Städtischen Krankenhauses in Kiel statt. Seit Donnerstag sind alle Kurse abgesagt und es ist völlig unklar, wie es nun weitergeht. Natürlich habe ich für die kommenden Monate mit meinen Einnahmen kalkuliert. Und natürlich will ich gern, dass meine Chefin noch weiterzahlt, aber woher soll sie das Geld nehmen? Die Eltern wollen ihr Geld sicherlich auch zurück. Diese Woche plane ich mit einigen Kollegen ein Gespräch mit unserer Chefin, aber sie steht ja genauso mit dem Rücken an der Wand. Selbst wenn wir diesen Monat noch komplett bezahlt werden, wie geht es weiter?

In Kiel gibt es Tausende Studenten, die in Minijobs, in kurzfristigen Beschäftigungen und als Werkstudenten arbeiten – alles Formen, die nicht durch die Kurzarbeitergesetze abgedeckt sind. Die leben von der Hand in den Mund, um ihr Studium und vor allem die Miete zu finanzieren. Viele haben auch im Sommer schon Jobs gesucht. Viele arbeiten in der Gastronomie, auf Messen, im Sport. Das sind genau die Branchen, die jetzt gerade zusammenbrechen.

Ich habe mich gerade bei Lidl als Werkstudent beworben, die werden viel zu tun haben. In der kommenden Woche habe ich ein Vorstellungsgespräch, um im Sommer als Badeaufsicht zu arbeiten, aber auch das ist in der Schwebe. Glücklicherweise muss ich keine Miete zahlen, da ich in einem Haus der Familie wohne. Aber damit stelle ich eine Ausnahme dar.

Es muss allen geholfen werden – und zwar nicht mit Krediten, denn die müssen ja zurückgezahlt werden. Es muss eine grundsätzliche Unterstützung her, auch für Soloselbständige, Minijobber und Werkstudenten. Und zwar genau wie die Kurzarbeiterregelung, mindestens 60 Prozent des Einkommens der letzten Monate – sonst gehen Existenzen dauerhaft den Bach runter.