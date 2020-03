Auch wenn die Bars, Schulen und viele Büros geschlossen bleiben, die Supermärkte haben weiterhin auf. In einigen Bundesländern werden sogar erweiterte Öffnungszeiten diskutiert. Was bedeutet das für die Angestellten? Farina Kerekes, 30, arbeitet als Verkäuferin im Einzelhandel im Ruhrgebiet. Am Wochenende hat sie auf Twitter ihren Frust über respektlose Kunden während der Corona-Krise aufgeschrieben. Wir haben mit ihr nach Feierabend gesprochen.

ZEIT ONLINE: Wie hat sich Ihr Arbeitsalltag seit Beginn der Corona-Krise verändert?

Farina Kerekes: Er ist anstrengender geworden. Normalerweise arbeite ich 30 Stunden pro Woche. In den letzten drei Wochen habe ich bereits 23 Überstunden gemacht. Vom Stresslevel und vom Umsatz und der Anzahl der Kunden ist es in etwa so wie kurz vor Weihnachten. Nur dass die Stimmung schlechter ist. Keiner lächelt mehr. Viele Kundinnen und Kunden tragen Schutzmasken und Gummihandschuhe oder desinfizieren den Griff vom Einkaufswagen. Für die Schutzmaßnahmen habe ich Verständnis, aber es würde wirklich helfen, wenn die Leute sich ein bisschen entspannen würden und aufhören würden zu hamstern. Das macht unseren Job viel schwieriger. Ich arbeite seit zwölf Jahren im Einzelhandel, aber so etwas habe ich noch nicht erlebt.

Farina Kerekes arbeitet seit 12 Jahren im Lebensmitteleinzelhandel. © privat

ZEIT ONLINE: Was kaufen die Leute am meisten?



Kerekes: Immer noch Klopapier. Ich habe zur Ladenöffnung um 8:30 Uhr angefangen zu arbeiten und da standen schon 20 Leute, die nicht abwarten konnten, bis wir die Türen richtig geöffnet haben. Über das Wochenende wurde fast alles leergekauft. Wir haben heute neue Ware gekriegt, das heißt, es musste viel Ware eingeräumt werden. Beim Klopapier aber zum Beispiel sind wir nicht mal dazugekommen, es in die Regale zu räumen, weil die Leute es sich direkt von den Paletten genommen haben. Innerhalb von 15 Minuten war die Lieferung wieder weg. Und das, obwohl wir die Leute schon bitten, nur haushaltsübliche Mengen zu kaufen.

ZEIT ONLINE: Haushaltsüblich. Was bedeutet das?

Kerekes: Das kommt auf das Produkt an. Desinfektionsmittel sind gerade so gefragt, das haben wir auf eine Tube pro Person beschränkt. Bei Klopapier haben wir zwei Packungen erlaubt, aber nach der Erfahrung von heute werden wir das wohl weiter beschränken müssen. Je nach Nachfrage und Lieferung entscheiden wir jeden Tag neu. Babygläschen zum Beispiel können wir nicht so stark begrenzen, davon braucht man einfach mehr.

ZEIT ONLINE: Wie reagieren die Kunden auf die Einschränkungen?

Kerekes: Wir stoßen mit unserer Beschränkung auf viel Unverständnis. Den Leuten scheint nicht klar zu sein, dass andere Menschen diese Dinge jetzt auch brauchen. Viele finden es lächerlich. Andere erklären dann, warum ausgerechnet sie mehr brauchen. Sie behaupten, sie müssten noch für die Schwägerin oder die Schwiegermutter mit einkaufen. Das kann natürlich stimmen, aber diese Geschichten habe ich jetzt schon zu oft gehört. Man kann nicht jedes Mal eine Ausnahme machen.