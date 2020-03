In Deutschland sind Atemschutzprodukte mittlerweile an vielen Orten ausverkauft, auch Ärzte klagen über Mangel. Einer der wenigen deutschen Anbieter von diesen Materialien ist die Firma Dach Schutzbekleidung in Rastatt. Die gebürtige Chinesin Ming Gutsche hat sie im Jahr 1996 gegründet. Seitdem lässt sie Schutzkleidung wie Kopfbedeckungen, Atemschutzmasken und Handschuhe in China herstellen und verkauft sie in Europa. Ihre Kunden sind vor allem Krankenhäuser, Rettungsdienste, Pharmakonzerne und die Lebensmittelbranche. Hier erzählt Gutsche, wie Covid-19 ihr Geschäft verändert hat und wie voll ihr Lager noch ist.

ZEIT ONLINE: Wie groß ist die Nachfrage nach Atemschutzmasken wirklich?

Ming Gutsche: So groß wie noch nie. Seit es die Firma gibt, hatten wir noch nie so viele Anfragen. Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind alle sehr müde. Ich auch, ich bekomme seit dem 22. Januar kaum noch Schlaf.

ZEIT ONLINE: Was war besonders an dem Tag?



Gutsche: Plötzlich standen viele Lastwagen bei uns vor dem Büro. Es waren Einkäufer aus China, sie wollten alles kaufen, was ich im Lager hatte. Ich dachte mir, oh, da müssen in Wuhan wirklich schlimme Zustände herrschen, wenn Chinesen in Deutschland massenhaft Ware kaufen wollen. Ich entschied spontan, jetzt nicht alles zu verkaufen, sondern die Ware kontrolliert herauszugeben. Unser Geschäft basiert nicht auf Einmalkäufern. Ich konnte es nicht riskieren, unsere Stammkunden, darunter etliche deutsche Krankenhäuser, zu verprellen. An diesem Tag schickte ich alle Einkäufer wieder weg.



ZEIT ONLINE: Was haben Sie dann gemacht?



Gutsche: Ich habe mit meinen Lieferanten telefoniert. Mir wurde schnell klar, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis das Virus auch nach Deutschland kommt. Ich wusste auch: Wenn das Virus da ist, werden wir keine Ware mehr haben. Wir werden unsere Stammkunden nicht mehr beliefern können. Wir haben verschiedene Auftragsfertiger, die von uns designte Schutzausrüstung produzieren. Die einen stellen Masken her, die anderen Overalls. Alle dürfen nun nicht mehr für den ausländischen Markt produzieren. Die Polizei überwacht die größten Fabriken. Die Polizistinnen und Polizisten übernachten sogar dort. Alle Schutzkleidung wird für den nationalen Bedarf vorbehalten. Wir hatten insofern Glück, als dass wir erst viel Ware bestellt haben, die sich bereits auf Schiffen befindet. Wir erhalten sie in ein paar Tagen. Weitere bekommen wir nicht mehr.



"Manche wollen für zwei Millionen Euro Schutzmasken einkaufen." Ming Gutsche

ZEIT ONLINE: Was bedeutet das für Ihr Unternehmen?



Gutsche: Wir müssen jeden Tag Tausende E-Mails beantworten. Viele neue Kunden melden sich bei uns, aus der ganzen Welt. Zahllose Menschen bestellen kleine Mengen, wohl nur für sich und ihre Familien. Aber es gibt auch manche, die für zwei Millionen Euro Schutzmasken einkaufen wollen. Auch viele deutsche Krankenhäuser sind darunter. Derzeit nehmen wir aber keine neuen Kunden mehr an. Von dem Ansturm ist unser Webshop zusammengebrochen. Er wird zwar alle halbe Stunde synchronisiert, aber in der Zwischenzeit kamen so viele Bestellungen rein, dass unsere Lagerbestände nicht mehr stimmten. Wir müssen jede Menge Aufträge stornieren. Und weil sie teilweise schon bezahlt sind, müssen wir den Leuten das Geld zurücküberweisen. Das ist enorm viel zusätzliche Arbeit. Wir haben die ersten zwei bis drei Wochen jeden Tag durchgearbeitet. Auch am Wochenende, täglich zwölf bis 14 Stunden. Irgendwann haben wir gesagt, dass das nicht mehr geht. Es reicht, wenn wir unter der Woche zehn Stunden arbeiten.

ZEIT ONLINE: Wie entscheiden Sie, wer noch Schutzkleidung erhält?



Gutsche: Wir überlegen bei jedem Kunden genau, ob wir ihn beliefern und wenn ja, wie viel Ware er bekommt. Generell bedienen wir nur noch Stammkunden, und da bevorzugt Krankenhäuser und Rettungsdienste. Und wir schauen, was sie im letzten Jahr gekauft haben. Sie bekommen nicht mehr als sonst. Deshalb dauert jede Bestellung gerade sehr lange. Bald schon werden wir deutlich weniger zu tun haben, dann ist nämlich unser Lager leer. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir nicht mehr liefern können.



ZEIT ONLINE: Was machen Sie dann?



Gutsche: Wahrscheinlich Kurzarbeit, aber das ist noch nicht sicher. Derzeit haben wir ja noch irre viel zu tun und machen enorm viele Überstunden. Aber klar: Ohne Ware haben wir keine Arbeit mehr.