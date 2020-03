Wie können wir zukunftsfähig werden und bleiben? Wer treibt die Innovation voran? Edition F ist sich sicher: Ohne gute Ideen und Menschen, die diese Realität werden lassen, wird sich unsere Welt nicht positiv entwickeln. "Wir müssen aufholen bei Themen wie Digitalisierung und Innovationskraft, Klimaschutz und Bildung, Arbeit, Gerechtigkeit und demographischer Wandel", schreiben die Gründerinnen des Onlinemagazins. Deshalb macht sich Edition F auf die Suche nach Frauen, die mit ihren Ideen zu diesen Bereichen beeindrucken.



In diesem Jahr verleiht Edition F in Kooperation mit ZEIT ONLINE und dem Handelsblatt zum siebten Mal den 25-Frauen-Award – an "25 Frauen, die unsere Welt zukunftsfähig machen", wie es in der Ausschreibung heißt. In den vergangenen Jahren hat das Magazin unter anderem "25 Frauen, die mit ihrer Stimme die Gesellschaft verändern", und "25 Frauen, die die Wirtschaft verändern", ausgezeichnet. Frühere Preisträgerinnen des Awards waren unter anderem die Philosophin Amani Abuzahra, die Präsidentin des deutschen Juristinnenbundes Maria Wersig, die Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer, die Frauenärztin Kristina Hänel und die Journalistin Eva Schulz.

Bis zum 16. März können Frauen nominiert werden, die jeden Tag daran arbeiten, die Zukunft nachhaltig, friedlich, gerecht und innovativ zu gestalten – sei es in Wissenschaft, Gesellschaft, Wirtschaft, in der Medizin, im Klimaschutz, in der Tech- oder Arbeitswelt. Nominiert werden können Frauen aller Berufsgruppen, auch Freischaffende. Sie sollten noch leben und aus der Schweiz, Österreich oder Deutschland stammen.



Wer hat Sie inspiriert?

Wenn Sie eine solche Frau kennen und nominieren wollen, schicken Sie einfach eine E-Mail an 25Frauen@editionf.com. Begründen Sie kurz (etwa 250 Zeichen), warum Ihre Kandidatin ausgezeichnet werden sollte und fügen Sie relevante Links bei und optional auch den Kontakt.

Die finale Auswahl der 25 Frauen trifft neben den Leserinnen und Lesern von Edition F, dem Handelsblatt und ZEIT ONLINE eine 12-köpfige Jury. Die Preisträgerinnen werden am 19. Juni in Berlin bekannt gegeben. Mitglieder der Jury sind unter anderem die Autorin Kübra Gümüşay, die Moderatorin Esra Karakaya, Katja Ohly-Nauber, Leiterin der Marketing-Kommunikation von Mercedes-Benz Deutschland, Vera Schneevoigt, Chief Digital Officer von Bosch und Maria Exner, stellvertretende Chefredakteurin von ZEIT ONLINE. Edition F ist seit 2016 ein redaktioneller Partner von ZEIT ONLINE.