"Comics zu zeichnen ist in Deutschland ein schwieriges Geschäft", sagt Felix Görmann, der unter dem Künstlernamen Flix zu den erfolgreichsten Comiczeichnern Deutschlands gehört. Der Verkauf von Comics reiche oft nicht, um den Lebensunterhalt zu bestreiten, sagt der 43-Jährige im ZEIT-ONLINE-Podcast Frisch an die Arbeit. Bis er im vergangenen Jahr seinen ersten Band für die bekannte Comicreihe Spirou und Fantasio gezeichnet habe, was so etwas wie sein Durchbruch war, habe er auch Hochzeitskarten und T-Shirts gestaltet und Comics live auf die Bühne inszeniert. "Das war eine große Mischkalkulation, damit aus vielen Ecken Geld reinkommt", erinnert Flix sich.

"Das ist, wie wenn die Nasa anruft und fragt: Möchtest du zum Mond fliegen?!" Flix, 43 Jahre, Comiczeichner

Im Arbeitspodcast erzählt er, dass er eigentlich Orchestermusiker werden wollte. Das habe nicht geklappt, er war einfach nicht so gut wie die anderen auf dem Musikkonservatorium, auf das er mit 17 Jahren gegangen ist. Doch: "Ich habe beim Klarinettespielen gelernt, wie man arbeitet", sagt Flix. "Wie man dranbleibt und etwas wieder und wieder macht, bis man zu guten Ergebnissen kommt. Das trägt mich bis heute." Weil er schon als Kind Comics abgepaust und nachgezeichnet habe, habe er sich dann ganz dem Zeichnen verschrieben und schließlich Kommunikationsdesign an der Hochschule der Bildenden Künste in Saarbrücken studiert. Dort habe er als erster Studierender überhaupt einen Comic als Abschlussarbeit eingereicht. Später veröffentlichte er den Comic – das war der Anfang seiner Karriere.



Als der französische Comicverlag Dupuis, der die Rechte an der Comicreihe Spirou und Fantasio hält, vor einigen Jahren auf der Suche nach einem Zeichner für eine in Deutschland spielende Sonderausgabe gewesen sei, habe Flix' deutscher Verleger ihn vorgeschlagen. "Das ist, wie wenn die Nasa anruft und fragt: Möchtest du zum Mond fliegen?!", erinnert sich Flix im Podcast. Er habe sofort zugesagt, schließlich seien diese Figuren der Grund, warum er Comiczeichner geworden sei: "Ich hab die als Kind gelesen, geliebt und durchgepaust." Für ihn seien die Spirou-Comics wie Tim und Struppi – "nur deutlich überdrehter, wie James Bond auf Speed", erzählt Flix.

Mit seinem Band für die berühmte Reihe sei er nun auch in eine andere Liga der Comiczeichner vorgestoßen. "Mit diesem Schritt ging für mich eine Tür auf: Das ist, als ob man von Eisern Union direkt zum FC Barcelona geht", er sei nun so etwas wie der "Roland Emmerich des Comics". Und trotzdem, sagt Flix, könnten sich viele noch immer nicht vorstellen, dass Comiczeichnen ein Beruf sei. "Ich habe immer noch den Druck, zu beweisen, dass Comiczeichnen Arbeit ist."