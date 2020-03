Christiane Hammerl arbeitet als Beleghebamme am Vivantes-Klinikum in Berlin-Friedrichshain. Hier schreibt sie den Eltern einen Brief – darüber, wie sich ihr Arbeitsalltag durch Covid-19 verändert hat – und wie die jungen Eltern die ersten Wochen nach der Geburt auch ohne sie meistern können.

Liebe Eltern,



ich nehme es direkt vorweg: Ich weiß nicht, ob meine Kolleginnen und ich so wie geplant bei der Geburt Ihres Kindes dabei sein können. Corona verändert momentan alles. Ich kann heute werdende Mütter nicht so untersuchen, wie ich es normalerweise gerne tun würde. Ich kann auch nicht wie sonst die ganze Familie einbinden: den Vater bei den Untersuchungen dabei sein lassen oder die Geschwister das Baby wiegen lassen. Vielleicht bekomme ich selbst das Virus und falle für einige Wochen komplett aus. Fest steht: Wir alle müssen vorsichtiger sein. Und notfalls schaffen Sie es auch ohne uns Hebammen. Deshalb möchte ich Ihnen hier schreiben, was jetzt anders ist – und verrate Ihnen sieben Tipps für die erste Zeit mit Ihrem Baby.



Ich arbeite seit 13 Jahren freiberuflich als sogenannte Beleghebamme, das heißt, ich begleite Frauen vom positiven Schwangerschaftstest an: während der Schwangerschaft, bei der Geburt im Krankenhaus und durch die Zeit des Wochenbettes. Diese Eins-zu-eins-Betreuung gibt den Frauen große Sicherheit. Ich komme mit ihnen ins Krankenhaus, wenn die Wehen losgehen, im Wochenbett zeige ich ihnen, wie man stillt, ich untersuche die Geburtsverletzungen der Frau und wiege das Baby regelmäßig. Ich liebe meinen Beruf sehr.



Er bedeutet aber auch eine große körperliche und emotionale Nähe zu den Frauen. Es kommt oft vor, dass ich die Hand der Frauen halte, bei der Geburt oder wenn sie im Wochenbett noch Schmerzen haben, manchmal umarmen wir uns auch. Die Bindung zu Ihnen, den Frauen und Vätern, ist sehr eng – und eigentlich ist es auch diese Nähe, die ich an meiner Arbeit mag. Ich habe erst eine Ausbildung als Krankenschwester gemacht und währenddessen auf der Wochenbettstation gearbeitet. Die Arbeit mit den Wöchnerinnen hat mir so gut gefallen, dass ich auch noch die Ausbildung als Hebamme drangehängt habe.

Händchen halten wird schwierig

Jetzt sprechen alle von social distancing, dass man möglichst Abstand halten soll von Fremden und Freunden. Das ist in meinem Beruf ziemlich schwer. Privat verlassen mein Mann, meine zwei Töchter und ich das Haus nur noch, um spazieren zu gehen. Freunde treffen wir nicht mehr. Meine Hausbesuche bei den Schwangeren und den Frauen im Wochenbett muss ich natürlich trotzdem machen. Allerdings laufen sie gerade ganz anders ab als noch vor Kurzem.

Seit letzter Woche habe ich meine Besuchszeiten auf ein Minimum reduziert. Das heißt für Sie: Vor Corona habe ich Sie auch manchmal ohne dringenden medizinischen Grund vor der Geburt zu Hause besucht, um mit Ihnen über die Erstausstattung zu sprechen oder um schon eine kleine Einführung ins Stillen zu geben. Das kann ich jetzt nicht mehr. Solange Sie schwanger sind, werden Sie mich nur noch sehen, wenn es wirklich nötig ist. Für die Treffen vor der Geburt komme ich auch nicht mehr wie bisher zu Ihnen. Ich muss Sie jetzt bitten, dafür ohne Ihren Partner bei mir in der Praxis vorbeizuschauen. Dort mache ich die medizinisch notwendige Schwangerenvorsorge und untersuche beispielsweise, ob sich das Baby gut entwickelt.



Bitte rechnen Sie nicht damit, dass ich mir viel Zeit bei diesen Untersuchungen nehme. Während früher jedes unserer Treffen rund eine Stunde gedauert hat, sehen wir uns heute maximal 20 Minuten, auch wenn das Baby auf der Welt ist. Wenn ich Sie zu Hause im Wochenbett besuche, werde ich Sie bitten, den Raum gut durchzulüften, bevor ich komme und natürlich auch, nachdem ich weg bin. Ich habe immer auf gute Hygiene geachtet, aber zurzeit bin ich noch pingeliger als sonst. Ich wasche mir die Hände und desinfiziere sie, bevor ich die Frau untersuche und natürlich auch nach den Untersuchungen.