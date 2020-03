Isolation ist das Mittel der Wahl gegen das Coronavirus. Ganze Länder riegeln sich ab, nach innen und außen. Hauptsache, es kommen nicht mehr so viele Menschen an einem Ort zusammen und die Übertragung des Virus wird aufgehalten, wenn nicht gar gestoppt.

Auch jedes Unternehmen sollte sich jetzt fragen, was sein Beitrag sein kann, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor einer möglichen Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen. Reicht es, wenn das Reinigungspersonal die Tastaturen nun häufiger als sonst abwischt? Genügt es, die Angestellten aufzufordern, bei Halskratzen zu Hause zu bleiben? Oder gibt es womöglich drastischere Maßnahmen, um sie zu schützen? Können nicht einfach alle von zu Hause aus arbeiten?

Vorsorge und Fürsorge

Doch in vielen Firmen scheitert das Homeoffice noch an der stoischen Haltung der Vorgesetzten. Einige von ihnen untersagen ihren Angestellten ausdrücklich, von zu Hause aus zu arbeiten – obwohl es ohne großen Aufwand möglich wäre. In einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) von 2019 haben zwei Drittel der Beschäftigten angegeben, dass ihren Vorgesetzten ihre Anwesenheit so wichtig sei, dass sie nie von zu Hause aus arbeiteten. Und sechs Prozent derjenigen, die das zwar dürfen, sagten gleichzeitig, ihre Chefs glaubten, zu Hause werde weniger geleistet. Coworking-Spaces und Remote Work scheinen für diese Vorgesetzten eher zu hippen Start-ups zu passen und auf keinen Fall zu ihrem solide aufgestellten Betrieb.

Das muss sich ändern – und zwar jetzt. Unternehmen haben eine Fürsorgepflicht ihren Mitarbeitenden gegenüber. Sie tragen die Verantwortung für deren Sicherheit und Gesundheit. Es reicht nicht, wenn sie die Angestellten erst freistellen, sobald sich eine Person aus dem Büro mit dem Coronavirus infiziert hat. Sie sollten das jetzt schon tun. Vorbeugend. Wenn es irgendwie möglich ist: Schicken Sie Ihre Leute zum Arbeiten nach Hause!



Das Ziel: Zeit gewinnen

Wenn mehr Angestellte ins Homeoffice zögen, wären deutlich weniger Menschen jeden Tag in der Stadt unterwegs. Es würden viel weniger Leute im Büro aufeinandertreffen. Die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus wäre deutlich verringert. Je langsamer sich das Virus in der Gesellschaft ausbreitet, umso besser kann sich das Gesundheitssystem darauf einstellen. Und Zeit gewinnen, um Medikamente und eine Impfung zu entwickeln.



Sicher, im produzierenden Gewerbe müssen Menschen vor Ort sein, die Fließbänder dürfen nicht stillstehen. Auch viele Dienstleistungen sind nur dort möglich, wo sich viele Menschen aufhalten. Im öffentlichen Nahverkehr, in den Bussen und Bahnen, in Supermärkten, Nagelstudios, Backshops oder Schulen. Man kann diese Beschäftigten nicht isolieren, ohne Geschäfte zu schließen. Aber man kann auch sie versuchen zu schützen. Beispielsweise wenn Gäste im Bus nur noch hinten einsteigen dürfen, weit weg von der Fahrerin oder dem Fahrer, wie es die Berliner Verkehrsbetriebe nun machen.

In anderen Bereichen ist es deutlich einfacher, Menschen ins Homeoffice zu schicken. Rund die Hälfte aller Beschäftigten in Deutschland arbeitet laut einer Studie des Digitalverbandes Bitkom vor allem mit einem Computer. Besonders für Menschen in der Finanzbranche, bei Versicherungen, in der IT und Beratung ist der PC demnach das wichtigste Arbeitsgerät. Für diese Angestellten ist es besonders leicht, von zu Hause aus zu arbeiten. In einem sicheren Umfeld, ohne schniefende Kolleginnen und Kollegen.



An der Technik soll es nicht scheitern

Es sind große Unternehmen wie Bosch, adidas, Beiersdorf oder die Deutsche Bank, die es vormachen. Bei ihnen sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den vergangenen Tagen schnell und relativ unkompliziert ins heimische Büro umgezogen. Arbeitsrechtlich dürfen Arbeitgeber ihre Angestellten zwar nicht ins Homeoffice zwingen, aber es ihnen vorschlagen.



Muss nur noch die Technik funktionieren: Programme wie Slack, Starleaf oder Zoom, die bei der Telearbeit helfen, gibt es zur Genüge. Videokonferenzen können leicht die meisten Treffen vor Ort ersetzen. Auch wenn das Internet mal ruckelt, für das Versenden von E-Mails oder für ein Skype-Gespräch reicht es in der Regel.

Unternehmen sollten nun schnell dafür sorgen, dass ihre Mitarbeitenden die nötige Ausstattung haben, um remote zu arbeiten. Außerdem sollten sie großzügig sein, was Krankheitstage anbelangt. Sie sollten nicht sofort bei jedem bisschen Halsweh ein Attest verlangen. Es ist wichtiger, dafür zu sorgen, dass Angestellte sich ausreichend erholen können, wenn sie das nötig haben. Und sie sollten ihnen klarmachen, dass sie sich um ihren Job keine Sorgen zu machen brauchen, auch wenn sie länger ausfallen. In der Krise können Arbeitgeber zeigen, dass sie verantwortungsbewusst handeln – und wirklich hinter ihren Angestellten stehen.