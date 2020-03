Dienstreisen, wenn möglich, vermeiden. Statt Zug besser den Mietwagen nehmen. Tische desinfizieren, Hände gründlich waschen. Bei Husten bitte sofort zu Hause bleiben. Die Anweisungen in deutschen Büros dieser Tage lesen sich alle ähnlich.

Einige Unternehmen, wie Bosch, Adidas und Beiersdorf in Deutschland, haben einen Teil ihrer Belegschaft bis auf Weiteres zum Arbeiten nach Hause geschickt. Viele andere Firmen bereiten sich auf diesen Schritt vor. Die Anbieter von Kommunikationssoftware für mobiles Arbeiten freut das. Ihre Aktien gehören zu den wenigen am Markt, die nach oben schießen. Doch viele Manager sind überfordert. Wie geht das eigentlich, eine Videokonferenz mit 30, 50, 100 Leuten halten? Was tun, wenn das Internet hängt?



Wir haben mit drei Experten gesprochen, wie man Videokonferenzen erfolgreich gestaltet: mit der Unternehmerin Maren Wagener, die mit ihrem Team komplett remote arbeitet. Mit Katharina Borchert, die als Chief Innovation Manager von Mozilla vor allem über Video konferiert. Und mit dem Kommunikationscoach Karsten Noack.

ZEIT ONLINE: Welche Software braucht man, wenn alle Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten?

Maren Wagener hat Vast Forward, ein Unternehmen, das Projektmanagement und Programmierdienste für Agenturen anbietet, 2008 gegründet, ihre Mitarbeiter arbeiten remote. Seit 2015 leiten sie und ihr Mann die Firma von einem Segelschiff aus.

Maren Wagener: Wir arbeiten seit der Gründung intern hauptsächlich mit Skype, das ist sehr einfach und funktioniert. Unsere Kunden nutzen zwar gerne Programme wie Slack oder Jira und wir passen uns dann auch an. Aber intern hat sich für uns Skype als Chat- und Video-Programm bewährt. Zurzeit testen wir allerdings, ob Zoom es vielleicht für Videokonferenzen ablösen könnte. Nicht, weil wir uns neue Features wünschen, sondern weil Skype als App viel Arbeitsleistung auf einem Gerät beansprucht.



Katharina Borchert: Wir bei Mozilla benutzen Zoom, das ist ein supereinfaches Videoprogramm, es funktioniert mobil und auf dem Desktop. Zusammen mit Slack und Google Docs ist Zoom das Rückgrat unserer bürolosen Arbeit. Wir benutzen die drei Tools oft gleichzeitig. Bei Zoom kann man auch Präsentationen, Dokumente oder unseren Slack-Channel teilen.

Karsten Noack: Ich nutze verschiedene Programme, je nachdem, was meine Kunden bevorzugen. Persönlich bevorzuge ich Skype, das ist am einfachsten.

ZEIT ONLINE: Was sollte man bedenken, wenn man komplett auf Videokonferenzen umsteigt?

Wagener: Nicht jede Konferenz muss man in eine Videokonferenz übersetzen. Wir unterscheiden zwischen synchroner Kommunikation, die zeitgleich passiert, beispielsweise, wenn man telefoniert oder sich per Video miteinander unterhält. Und asynchroner Kommunikation, die zeitversetzt ist, beispielsweise, wenn man E-Mails schickt oder etwas in einem Google Doc festhält. Brainstorming zum Beispiel machen wir lieber synchron mit Skype vor der Kamera, für eine Nachbesprechung oder die Verbesserung eines Produkts arbeiten wir asynchron auf Google Docs weiter. Wenn wir per Video konferieren, sind wir gezwungen, uns besonders gut vorzubereiten. Wir kündigen immer vorher schriftlich an, um was es gehen soll.

Katharina Borchert, Chief Innovation Manager im Vorstand von Mozilla, leitet ein Team, das über die ganze Welt verteilt arbeitet. Sie sitzt oft sieben Stunden am Tag in Videokonferenzen. © Mozilla

Borchert: Es ist ganz wichtig, dass vor und nach einer Videokonferenz alles dokumentiert wird, damit klar ist, was diskutiert und was beschlossen wurde. Weil die meisten die Dokumente trotzdem nicht vorher gelesen haben, beginnen wir viele Meetings mit einer zehnminütigen Lesephase. Live vor der Kamera. Das sieht von außen sicherlich komisch aus.

Noack: Eigentlich sollten Sie alles Wichtige in einem Halbkreis um sich herum liegen haben, bevor die Videokonferenz beginnt. Also frischen Kaffee, alle nötigen Papiere. Wenn man aufsteht und in Papieren rumraschelt, kommt das bei den Kolleginnen und Kollegen nicht gut an. Auch die Kameraeinstellung sollte man vorher getestet haben. Sehen die anderen nur den halben Kopf? Sitzt man zu nah vor der Kamera. Es kann auch etwas gruselig sein, wenn plötzlich eine Hand aus dem Nichts auftaucht.