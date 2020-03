Friseurinnen und Friseure kommen ihren Gästen beim Haareschneiden nah – zu nah für Corona. In Bayern müssen die Salons deshalb jetzt schließen, kündigte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder heute an. In anderen Bundesländern haben sie noch geöffnet. Hier erzählt der Friseur Max Höhn, der einen Salon in Berlin-Mitte betreibt, wie das Virus seine Arbeit verändert – und wie er sich selbst, seine Mitarbeiter und seine Kundinnen und Kunden schützt.

ZEIT ONLINE: Wie geht es Ihnen, Herr Höhn?

Max Höhn: Ich bin verunsichert. Vor einer Woche waren wir noch bis in den Juni ausgebucht und ich habe häufig unsere Gäste zur Begrüßung umarmt. Jetzt werden ständig Termine abgesagt, und wir halten Abstand voneinander. Normalerweise besuchen uns 18 bis 22 Kunden am Tag, gestern waren es nur sechs, heute sind es zwölf. Allerdings versuche ich mich auf das Positive zu konzentrieren: Wir haben viel Platz, 160 Quadratmeter und nur sechs Stühle, wir bieten Raum und Zeit für einen guten Haarschnitt und leben nicht von Schnitten, die in zwanzig Minuten fertig sind.

ZEIT ONLINE: Was hat sich in Ihrem Salon verändert seit dem Ausbruch von SARS-CoV-2?

Höhn: Wir sorgen dafür, dass jetzt statt sechs nur noch drei bis vier Kunden und Kundinnen gleichzeitig im Salon sind. Dafür haben wir Termine nach hinten geschoben oder auf einen anderen Tag verlegt. Umarmungen gibt es nicht mehr, wir schneiden soweit es geht nicht von vorne, sondern über den Spiegel von hinten, und wir benutzen auch Handschuhe zum Schneiden, sofern Kunden es wünschen. Hygiene ist bei mir im Laden schon immer ein wichtiges Thema gewesen. Bisher haben wir den Kamm, die Schere sowie die Haarschneidemaschinen in der Regel einmal am Tag desinfiziert. Heute desinfizieren wir nach jeder Kundin. Den Friseurumhang waschen wir schon immer nach jedem Termin. Allerdings heute bei höherer Temperatur. Der Abstand zwischen den Arbeitsplätzen ist bei uns ja sowieso recht groß, zwischen 1,60 bis 1,70 Metern.

ZEIT ONLINE: Benutzen Sie einen Mundschutz beim Haareschneiden?

Höhn: Ich habe versucht, Mundschutzmasken zu kaufen, aber keine bekommen. Wenn ich welche hätte, würde ich sie dann tragen, wenn der Gast sich das explizit wünscht. Natürlich huste ich auch mal, hier sind schließlich Haare in der Luft, wenn ich sie einatme, verschlucke ich mich. Wenn ich Haarspray versprühe, niese ich. Das ist ganz normal. Jetzt sage ich den Kunden: Keine Sorge, das kommt jetzt nur vom Produkt.

"Einige Gäste rufen an und fragen, ob sie trotz Erkältung kommen können." Max Höhn, 49 Jahre, Friseur aus Berlin

ZEIT ONLINE: Und wie schützen Sie sich selbst?

Höhn: Einige Gäste rufen an und fragen, ob sie trotz Erkältung kommen können. Denen sage ich: Nein, bleib lieber zu Hause und komm erst, wenn es dir besser geht. Ich möchte mich selbst sicher fühlen, und ich muss auch die anderen Gäste und meine Mitarbeiter schützen.

ZEIT ONLINE: Sie haben momentan zwei Mitarbeiter und zwei Auszubildende. Wie ist die Stimmung im Team?

Höhn: Meine beiden Azubis sind gerade krankgeschrieben. Sie sind erkältet und ich habe ihnen gesagt, sie sollen sich bitte auf Corona testen lassen. Alles für den Gast. Natürlich waren sie besorgt, dann hört man sich das an und sagt: Du bist nicht allein, du schaffst das. Bei beiden war dann das Ergebnis negativ, aber ich möchte trotzdem nicht, dass sie hier mit Schnupfnasen im Laden stehen, obwohl ich sie natürlich gut gebrauchen könnte. Und auch mit den anderen Mitarbeitern spreche ich jeden Tag, meist in Einzelgesprächen, darüber, wie es ihnen geht. Das ist besonders wichtig in einer Zeit, in der alle verunsichert sind.

ZEIT ONLINE: In Bayern müssen Friseure nun ihre Läden schließen. Haben Sie schon darüber nachgedacht – Ausgangssperre hin oder her?

Höhn: Ich würde es begrüßen, wenn demnächst einmal alle Frisiersalons für zwei bis vier Wochen geschlossen würden. Auch deshalb fände ich eine Ausgangssperre richtig. Wir brauchen Zeit, damit das Virus sich nicht weiter verbreitet. Und auch wir brauchen Zeit, um durchzuatmen, uns auf die neue Situation einzustellen. Es bringt mir nichts, wenn wir alle in ein paar Monaten schlapp machen.