Wo sonst Gläser klirren, Soßen köcheln, Öl in heißen Pfannen zischt und schnelle Anweisungen durch enge Räume schallen, dort herrscht jetzt Stille. Wo sonst Menschen dicht gedrängt beieinander sitzen, gemeinsam essen und lachen, ist es leer. Die Restaurants, Cafés und Kneipen im ganzen Land haben zu. Sie dürfen während der Corona-Krise keine Gäste mehr empfangen.

Speisen zum Mitnehmen zu verkaufen oder Essen zu liefern ist zwar weiter erlaubt, aber nicht für alle möglich. Und auch diejenigen, die ihren Betrieb rasch umstellen konnten, verzeichnen meist gravierende Umsatzeinbrüche. Eine Gefahr für die Branche, in der bundesweit mehr als anderthalb Million Menschen sozialversicherungspflichtig arbeiten, Aushilfen noch nicht mitgezählt.



Die Schließungen und das Kontaktverbot sind ein Schock für die Gastronomie. Aber die plötzliche Ausnahmesituation setzt auch kreative Energie frei. Zwei Köchinnen und ein Koch, die in Hamburg, Berlin und Dresden jeweils ein eigenes Restaurant betreiben, haben uns erzählt, wie hart sie die Corona-Krise trifft, welche Strategien sie jetzt entwickeln und was ihnen trotz allem Hoffnung macht.

Florian Ridder (30), Koch im "Lesser Panda Ramen", Hamburg

Wir Gastronomen leben davon, dass Menschen ausgehen und sich in Gruppen treffen. Jetzt tun sie es nicht mehr – und alle Restaurants sind leer. Dass es so schnell vorbei sein kann, hat keiner kommen sehen. Trotzdem versuchen wir bei uns im Team, den Kopf nicht in den Sand zu stecken.



Als wir den Laden in der vergangenen Woche schließen mussten, haben wir sofort eine kleine Lieferzentrale aufgebaut, zusätzlich verkaufen wir Essen zum Mitnehmen. Das ist eine ganz neue Aufgabe. Wir haben die Karte reduziert und kochen nur noch drei verschiedene Ramen, das sind japanische Nudelsuppen. Und wir haben die sowieso schon hohen Hygienestandards extrem angezogen: Wir waschen noch häufiger Hände und desinfizieren alles, was wir anfassen, regelmäßig. Unsere Mitarbeiter dürfen auch nicht mehr mit der Bahn zur Arbeit kommen, nur noch mit dem Fahrrad oder Auto. Vor der Eingangstür haben wir Einwegtücher positioniert, damit unsere Gäste die Klinke nicht anfassen. Direkt hinter der Tür steht ein Tisch, um den man nicht herum kommt. Es darf immer nur eine Person reinkommen und sich die vorgepackte Bestellung auf dem Tisch abholen. Bezahlen geht nur noch bargeldlos, nach jedem einzelnen Kunden desinfizieren wir den Kartenleser.



Suppen liefern ist aber natürlich ein Problem. Darum haben wir unsere Ramen in ihre Bestandteile zerlegt und verkaufen sie als Sets zum Fertigkochen. In der Box kommen frische Ramennudeln, fertige Brühe zum Aufwärmen, und jeweils Toppings in einer separater Schale. Dann müssen die Leute zu Hause nur Wasser kochen, die Nudeln reingeben, gleichzeitig die Brühe aufwärmen, dann alles anrichten – total einfach. Schneller könnte man sich eingeschweißte Instantramen auch nicht fertig machen.



Obwohl wir uns schnell angepasst haben, machen wir nur noch etwa 30 Prozent unseres normalen Umsatzes. Und damit sind wir noch gut dran, im Vergleich zu anderen in der Branche. Trotzdem müssen wir natürlich Kosten senken. Das Problem ist ja, dass Restaurants unglaublich hohe Fixkosten haben, viele Tausend Euro im Monat.



"Das feste Team aber lebt von der Arbeit bei uns, um sie muss ich mich zuerst kümmern. Wir wollen unsere Mitarbeiter unbedingt halten." Florian Ridder, Gastronom in Hamburg

Am teuersten sind Miete und Personal. Auf die Miete haben wir keinen Einfluss, dazu kommen Nebenkosten, Versicherungen, Internet, Kosten des Kassensystems. Also sind die Mitarbeiter die größte Stellschraube. Die Aushilfen mussten wir natürlich nach Hause schicken, weil ihre Arbeit einfach wegfällt. Zum Glück sind das Studierende, die Hilfe von ihren Eltern bekommen. Das feste Team aber lebt von der Arbeit bei uns, um sie muss ich mich zuerst kümmern. Wir wollen unsere Mitarbeiter unbedingt halten.

Um die bleibenden Kosten trotzdem einigermaßen zu decken, zahlen wir zwei Geschäftsführer uns erst mal kein Gehalt mehr aus. Aber ewig kann das natürlich nicht funktionieren. Für Selbstständige ist das Wohlergehen der Firma eng mit dem Privaten verknüpft und wir zahlen auch privat hohe Mieten in Hamburg. Also hoffen wir jetzt auf Unterstützung von der Bundesregierung, und da kommt ja auch einiges. Uns würde es am meisten helfen, wenn die Steuer ausgesetzt würde oder die Regierung die Sozialversicherung übernähme. Aber der Staat kann natürlich nicht alle wegfallenden Umsätze abfangen, da müssen wir realistisch sein.

Kredite helfen vielleicht für den Moment, aber wenn ich nicht weiß, wie das alles weitergeht, wovon soll ich das jemals zurückzahlen? Wenn wir wieder aufmachen, müssen wir ja den laufenden Betrieb finanzieren. In der Gastronomie sind die Gewinnspannen einfach generell nicht hoch, die meisten Gastronomen haben keine großen Reserven. Wir haben Anfang des Jahres noch Altlasten abbezahlt und Investitionen abgestottert. Wenn wir komplett schließen müssten, würden wir nur noch etwa einen Monat durchhalten.



Aber wir werden überleben. Mein Partner Vincent und ich haben schon drei Pop-ups aufgebaut, also temporäre Läden in den Räumen anderer Restaurants. Jedes Mal aus dem Nichts, jedes Mal war das Chaos. Doch wir haben es immer geschafft. Und das gibt mir Mut, dass wir auch diese Krise jetzt überstehen werden. Wenn das noch lange dauert, müssen wir uns eben wieder was Neues überlegen. Vielleicht verschicken wir unsere Ramensets dann einfach deutschlandweit.