Zu den Branchen, die von der derzeitigen Corona-Krise profitieren, gehören auch die Paket- und Lieferdienste. Jetzt, da ein großer Teil des Einzelhandels geschlossen ist und selbst der Gang in die Drogerie ein Infektionsrisiko darstellt, ist ein Anstieg von Onlinebestellungen zu erwarten. Die Deutsche Post DHL Group verzeichnet derzeit zwar noch keine Zunahme der Sendungsmengen, doch das Unternehmen stellt bereits Planungen für den Umgang mit größeren Mengen an. Zudem haben sich die Arbeitsbedingungen gewandelt: Nicht nur Kundinnen und Kunden müssen vor einer Infektionsgefahr geschützt werden, sondern auch Angestellte. Bei rbb24 beklagten Beschäftigte von DHL allerdings, sie hätten während ihrer Arbeitszeit keine Möglichkeit, ihre Hände zu desinfizieren.

Amazon schrieb in der vergangenen Woche bereits 350 neue Stellen in Logistikzentren aus, europaweit wurde der Stundenlohn um zwei Euro erhöht. Doch in Städten auf der ganzen Welt kam es in den vergangenen Tagen zu Streiks: In New York City legten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Arbeit nieder, nachdem ein Kollege positiv auf Covid-19 getestet worden war. Sie hatten Zweifel daran, ob das Unternehmen die angekündigte Desinfektion des Arbeitsbereichs samt aller Pakete gründlich durchgeführt hatte. Im französischen Chalon rief die Belegschaft zum Streik auf, um gegen den Mangel an Desinfektionsmitteln und die fehlende Berücksichtigung von Hygienemaßnahmen zu demonstrieren.



Mit dieser Umfrage möchten wir uns an Beschäftigte der Paketbranche wenden. Wie gestaltet sich Ihr Berufsalltag in der Corona-Krise? Nimmt Ihre Arbeitsbelastung zu? Fühlen Sie sich ausreichend vor einer möglichen Infektion mit dem Coronavirus geschützt? Verhalten sich Kundinnen und Kunden anders als sonst? Tauschen Sie sich mit Kolleginnen und Kollegen aus? Sind Sie dankbar, weiterhin arbeiten zu können? Welche Forderungen stellen Sie an Ihr Unternehmen, die Gewerkschaften und an die Politik? Und: Möchten Sie uns per Foto- oder Videomaterial an Ihrem Alltag teilhaben lassen?





Bitte schildern Sie uns Ihre Situation im Formular oder im Kommentarbereich. Alternativ können Sie auch eine E-Mail an community-redaktion@zeit.de senden. Ausgewählte Beiträge möchten wir veröffentlichen, auf Wunsch gern anonym.

