In der Serie "Kontoauszug" stellen wir regelmäßig Menschen vor, die erzählen, wie viel sie verdienen, wofür sie ihr Geld ausgeben – und wie viel sie in Zeiten hoher Inflation zurücklegen können. Hier berichtet der 39-jährige Sandro Pick*, der als Lehrer an einer Privatschule arbeitet.

Beruf: Ich arbeite als Deutsch- und Geschichtslehrer an einer Privatschule und bin dort seit fünf Jahren stellvertretender Schulleiter. Die Schule, an der ich tätig bin, ist eine sogenannte Ersatzschule. Das bedeutet, dort werden die gleichen Schulabschlüsse angeboten wie an staatlichen Schulen. Wir haben am Standort mehrere Schularten, ich bin vor allem im beruflichen Gymnasium tätig und unterrichte die Klassen 11, 12 und 13.