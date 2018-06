Samstagfrüh, kurz vor acht Uhr. Nach einer halben Stunde Fahrzeit über die Autobahn Richtung Potsdam habe ich das Fahrsicherheitszentrum des ADAC im brandenburgischen Linthe erreicht. Langsam rolle ich mit meinem Clio auf den Parkplatz, auf dem bereits viele Fahrzeuge parken. Lange werden die Autos und Motorräder hier nicht stehen, schließlich finden alle Trainings im eigenen Fahrzeug auf den Übungsstrecken statt.

Die Anlage ist weitläufig und mit vielen kleinen Sträßchen, Kurven und allerlei Technik versehen. Immerhin ist das 25 Hektar große Areal mit sechs Kilometern Streckenlänge, 14 Fahrmodulen die größte und modernste Anlage dieser Art in Europa. Ich habe mich an diesem Tag für einen speziellen Frauenkurs angemeldet. Die Ankündigung, an einem Fahrsicherheitstraining inklusive Schraubertraining für Damen teilzunehmen, hatte im Vorfeld viele belustigt. Schon klar, Frauen und Autos, die alten Vorurteile. Vielleicht herrscht gerade deshalb rege Nachfrage. Viele Frauen wollen an ihrer Scheu vor der Technik lieber in einem reinen Frauenkurs arbeiten und ohne dass der Göttergatte dabei vom Beifahrersitz motzt.

"Gerade beim Autofahren streiten sich Paare", sagt Trainerin Elke Koenitz. Gemeinsam mit ihrem Ehemann hat sie eine Fahrschule in Berlin. Zehn Frauen im Alter zwischen 18 und über 60 Jahren haben sich angemeldet. Alle wollen die Schulung lieber ohne ihren Partner machen. "Ich kenne mich mit der ganzen Technik nicht aus", sagt eine Teilnehmerin schüchtern. Trainerin Elke Koenitz nickt. Die Unsicherheiten kennt sie. "Frauen denken, sie müssten genau wissen, wie ein Auto funktioniert. Aber das wissen die meisten Männer auch nicht."

"Autos und Frauen, das passte ja früher lange nicht zusammen", sagt die älteste Teilnehmerin in einem ernsten Tonfall. Der resoluten Rentnerin ist Unabhängigkeit wichtig, aber eben auch Sicherheit. Neben dem jährlichen Gesundheitscheck, mit dem sie sicherstellt, dass sie noch fahrtauglich ist, möchte sie auch mit ihrem neuen Auto gut zurechtkommen. Auf die neue Mercedes-A-Klasse in einem Metallic-Gold "und mit ganz viel Technik" hat sie lange gespart.

Eine Smartfahrerin stellt schließlich die Frage, die uns alle beschäftigt: "Können wir beim Fahrtraining umkippen oder uns überschlagen?" 20 Augenpaare mustern die Trainerin, die uns nicht auslacht, sondern beruhigt: "Nein, Sie und Ihr Wagen werden unversehrt bleiben, so lange Sie sich an die Regeln halten. Die Anlage ist so gebaut, dass hier keine Hindernisse im Weg sind und Sie fahren ja unter meiner Aufsicht und mit dem Tempo, das ich Ihnen vorgebe."

Elke Koenitz teilt die Walkie-Talkies aus, die wir in unseren Wagen auf dem Beifahrersitz anschnallen. So hören wir ihre Kommandos. "Können mich alle hören? Dann rollen Sie vor bis zu Schranke und machen Sie das Warnblinklicht an", schallt es aus dem Funkgerät. Wo ist jetzt noch mal der Schalter? Diese Übung wird sie uns mehrmals ab Tag abverlangen. Reaktionsgeschwindigkeit testen. Am späten Nachmittag können wir nicht nur blitzschnell blinken, sondern auch mit erhobenen Daumen aus dem Fenster winken und lauthals lachen. Jetzt geht es aber erst Mal mit pochendem Herzen zur Schranke.