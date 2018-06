Einen Polo GTI gab es bereits seit Längerem, doch zur Legendenbildung hat es bisher noch nicht gelangt. Bei der neuen Sportversion könnte dies anders werden. War für Polo-Fans bisher bei überschaubaren 77 KW/105 PS Schluss mit Tempo, so fegt der GTI mit seinem doppelt aufgeladenen 1,4-Liter-Triebwerk mächtig nach vorn: 132 KW/180 PS. Damit zählt der kleine Wolfsburger zur ersten Reihe der sportlich motorisierten Kleinwagenklasse.

Bieten Konkurrenten wie Opel Corsa OPC oder Renault Clio RS noch eine stärkere Motorleistung, so stellt sie der Polo mit seiner nahezu perfekten Symbiose aus Kraftentfaltung und Fahrdynamik jedoch deutlich in den Schatten. "Wir haben besonders viel Mühe in die Abstimmung von sportlichem Fahrwerk und Motor gelegt", sagt Ernst Lindner, der Verantwortliche für die kleinen Baureihen im Hause Volkswagen. Ein paar Kilometer auf kurvigen Straßen zeigen, dass die Entwicklungsabteilung von Volkswagen nicht zu viel versprochen hat. Der 3,98 Meter lange Polo GTI ist überaus agil, sportlich und alles andere als ein Aufschneider.

Der doppelt aufgeladene Vierzylinder mit 1,4 Liter Hubraum leistet 132 KW / 180 PS und ein maximales Drehmoment von 250 Nm. Der vergleichsweise kleine Vierzylinder wird von einem Kompressor unterstützt; in mittleren Drehzahlen schaltet sich ein Turbolader hinzu. Das Triebwerk wurde präzise auf das siebenstufige Doppelkupplungsgetriebe DSG abgestimmt. Bereits im normalen Fahrmodus "D" dreht das Triebwerk sehr hoch, sodass man versucht ist, manuell in den nächst höheren Gang zu schalten. Der Sound des Motors klingt leise.

Im Vergleich zum Vorgänger, der von einem 1,8 Liter großen Turbotriebwerk befeuert wurde, hat der neue Polo GTI zwar nicht mehr Leistung, jedoch einen um 25 Prozent geringeren Verbrauch. So soll sich der Einstiegssportler mit 5,9 Litern Super auf 100 Kilometern zufrieden geben. 0 auf 100 km/h schafft der 1,2 Tonnen schwere Fronttriebler in 6,9 Sekunden und gönnt seinen Insassen eine Höchstgeschwindigkeit von 229 km/h. Ab Tempo 190 kann der Polo GTI seinen kleinen Hubraum jedoch auch durch die doppelte Aufladung nicht überspielen. Der Vortrieb Richtung Höchstgeschwindigkeit wird zunehmend dünner.

Die Lenkung ist präzise, die Bremsen abrupt und das Fahrwerk straff. Allerdings gibt es keine elektronische Dämpfereinstellung, mit der das Spektrum weiter aufgefächert werden könnte. So neigt der Polo GTI zu einer gewissen Härte, die man besonders bei Bodenwellen zu spüren bekommt.

Im Innenraum ist der VW Polo GTI solide ausgestattet. Allerdings ist die Oberschenkelauflage etwas kurz. Das Karomuster der Sportsitze erinnert an die 90er Jahre. Das integrierte Navigationssystem überzeugt nicht. Kartendarstellung und Bedienung sind nicht auf der Höhe der Zeit. Der Laderaum des Polos ist mit 185 bis 882 Litern klassenüblich ausgestaltet. Der Preis für den VW Polo GTI liegt bei 22.500 Euro. Der preisliche, fahrdynamische und komfortable Abstand zum großen Bruder Golf GTI ist nach wie vor groß. Die Serienausstattung bietet unter anderem ESP, Airbags, 17-Zoll-Alufelgen, Klimaanlage, Sportfahrwerk, Sportsitze und sportliche Schweller rundherum.