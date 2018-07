Das Spalier wird enger und enger. Fotoapparate blitzen. Zehntausende stehen vor der Engelsburg in Rom und klatschen, als die Oldtimer vorbeifahren. Es ist Halbzeit bei der Mille Miglia, dem bekannten Oldtimerrennen durch das nördliche Italien. Die Strecke führt nachts durch Cento, über Bologna nach Buonconvento, Parma, Viterbo. Die Zuschauer grölen und applaudieren, als wäre gerade der nächste Papst gekürt worden. Hunderttausende von Italienern und fast genauso viele Mille-Miglia-Touristen kommen jedes Jahr an die Route, wenn eine Schar von 375 Oldtimerfans eine Strecke von tausend Meilen zurücklegt.

Bei der Mille Miglia ist der sportliche Wert des Rennens eher nachrangig. Früher legten die Wagen die rund 1600 Kilometer binnen neun Stunden zurück. Heute wird die Tour an zweieinhalb Tagen ausgetragen. In diesem Jahr triumphierte einmal mehr Giuliano Cané in einem BMW 328 Mille Miglia Coupé, das exakt 70 Jahre nach dem großen Mille-Triumph von Huschke von Hanstein an gleicher Stelle wieder siegreich war. Der Italiener gewann bei seinem 14. Auftritt zum zehnten Mal. Auch den dritten Platz belegte ein BMW 328 aus dem Jahr 1937, den Enzo Ciravolo fuhr.

Jedes Jahr sind bei der Mille Miglia die schönsten Rennwagen der Jahre 1927 bis 1957 zu bewundern. Das ehemals wohl schwerste Autorennen der Welt ist bei seiner seit 1977 ausgetragenen Neuauflage nicht mehr ganz so tollkühn, als Huschke von Hanstein, Stirling Moss oder Juan Manuel Fangio, die rund 1600 Kilometer durch Italien im Renntempo zurücklegten. Schnell gefahren wird bei der Mille Miglia aber immer noch. Die Beanspruchung von Mensch und Maschine ist hoch. Motorradpolizisten sorgen für freie Fahrt, machen die Gegenspur frei, animieren zum Beschleunigen und helfen beim Schneiden unvorsichtiger Verkehrsteilnehmer.

Promis, Rennfahrer, Väter mit ihren Söhnen, Frauenteams und Entwicklungschefs von Autoherstellern sind bei dem Rennen mit dabei. Nach den zweieinhalb Tagen ist jeder überglücklich. Was stört einen da, dass einem nachts von Motorenlärm und Fahrtwind die Ohren dröhnen. Die Teilnehmer kommen aus Europa, Asien, den USA und Australien.

Auch die Zuschauer kommen aus aller Welt. Ob Maserati und Ferrari, Lancia Lambda, Bugatti Typ 43, Alfa Romeo 6C oder ein Fiat 514, viele Modelle stammen noch aus Vorkriegszeiten.