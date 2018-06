Inhalt Seite 1 — Mini frischt sich auf Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Lange galt der Mini als das Lifestyle-Auto unter den Kleinwagen. Doch inzwischen tobt eine Schlacht um die Kunden – viele Hersteller stoßen in das Segment vor, etwa die Volkswagen-Tochter Audi, die sich mit dem A1 seit Langem wieder in den Kleinwagenmarkt wagt und sich vor Vorbestellungen kaum retten kann. Citroën bietet mit dem DS3 die französische Alternative. Der Mini ist also von Konkurrenten umzingelt, die zudem seine größten Nachteile nicht teilen: winziger Kofferraum und im Fond nur Notsitze, abgesehen vom Clubman und Countryman.

Daran ändert sich auch beim überarbeiteten Mini, der im Frühherbst auf den Markt kommt, nicht viel. Doch die BMW-Sparte hat ihr Hauptmodell zunächst einmal äußerlich aufgefrischt. Allerdings muss man schon zweimal hinschauen, um die Änderungen zu entdecken. Die Entwickler haben zum Beispiel die Seitenblinker neu eingefasst und dem Mini LED-Rückleuchten und markantere Lufteinlässe unter dem Grill verpasst. Optional sind beim Mini nun Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht.

Doch auch im Inneren fallen Modifikationen auf: Es gibt neue Sitzpolster, unter anderem wurde im Cockpit die Bedientafel für die Klimaanlage geändert. Ein CD-Radio mit sechs Lautsprechern gehört zur Serienausstattung. Das Kartenmaterial des Navigationssystems ist auf einem fahrzeugeigenen Flash-Speicher hinterlegt und kann per USB-Schnittstelle aktualisiert werden. Das Kombimodell Clubman verfügt über eine neue Gepäckraumabdeckung mit ausfahrbarem Rollo.

Hinzu kommen bei den Minis des Jahres 2010 veränderte Dekorleisten, frische Felgendesigns und Außenlackierungen in den Farben British Racing Green, Velvet Silver und Eclipse Grey. Für den Mini John Cooper Works ist als Kontrast zur Lackfarbe ein knallrotes Dach erhältlich.

Zudem bietet Mini nun drei Design-Pakete namens Rallye, Classic und Scene an – sie sind jeweils aufeinander abgestimmte Kombinationen aus Karosserielackierung, Dachfarbe, Felgendesign, Polsterung, Dekorleisten und weiteren Details. Wie gewohnt lässt sich der Wagen aber auch dann noch unbegrenzt aufrüsten, die Möglichkeiten der Gestaltung werden nur durch den Geldbeutel des Käufers begrenzt.