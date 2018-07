Manfred Grabowski kann es nicht fassen: Morgen bekommt er seinen Führerschein und hat bei einem Preisausschreiben auch gleich ein Auto gewonnen. Doch als die jungen Damen des Autohauses die Hülle von dem schnittigen Coupé ziehen, steht Manfred die Vokuhila-Frisur zu Berge: Ausgerechnet ein Manta! Mit dieser "Prolo-Karre" will der 18-Jährige nichts zu tun haben, schließlich träumt er von einem Golf GTI. Manfred schämt sich am Steuer seines Autos in Grund und Boden und muss jeden noch so flachen Manta-Witz über sich ergehen lassen. "Da musst du doch drüber stehen", rät ihm seine Mutter, doch Manfred kann nur antworten: "Wie denn, wenn das verdammte Ding tiefer gelegt ist?"

So beginnt der Streifen Manta – der Film, der neben Manta, Manta mit Til Schweiger auf dem Höhepunkt der Mantawitz-Welle den berühmten Rüsselsheimer mal zotig, mal liebevoll auf die Schippe nahm. Dabei wird oft vergessen, dass der windschnittige Opel ein enorm erfolgreicher Sportwagen war. Der Manta B wurde zwischen 1975 und 1988 mehr als eine halbe Million mal gebaut, zusammen mit seinem Vorgänger Manta A waren es mehr als eine Million – von solchen Verkaufszahlen konnte ein Porsche 924 nur träumen.

Hätte es die Witze nicht gegeben, wäre das 35-jährige Jubiläum des B-Manta für Opel sicher ein Grund zum Feiern. So aber freuen sich nur die Fans des Coupés über den Geburtstag ihres Traumautos – und darüber, dass der Manta still und heimlich zum Klassiker gereift ist. Im Jahr 2010 verzeichnete das Kraftfahrtbundesamt 3871 Mantas auf deutschen Straßen, 2008 waren es noch fast 4000. Die guten Exemplare werden rarer. Einmalig ist die Sammlung, die Uwe Worschech aus dem Werra-Meißner-Kreis zusammengetragen hat: 17 B-Mantas, fast alle fahrbereit und im rostfreien Originalzustand, nennt der Opel-Fan sein Eigen.

Der älteste Wagen lief im April 1976 vom Band und kam erst im Jahr 2002 durch eine Zeitungsanzeige mit der Überschrift "Manta vom Opa zu verkaufen" in Worschechs Besitz. "Der Wagen war aus erster Hand, ein 91-jähriger Rentner hatte ihn gefahren", erinnert sich Worschech. Der orange Manta S trägt noch das Rochen-Logo an der Flanke, das nur die frühen B-Mantas als Überbleibsel des Vorgängermodells behielten. Das Cockpit wartet mit beigefarbenen Sitzen und dem aus dem Ascona bekannten Armaturenbrett auf, im Kofferraum sind Reserverad, Karo-Decke und Radkreuz fein säuberlich sortiert. Uwe Worschechs jüngster Manta wurde im Juli 1988 zugelassen, wenige Wochen vor Produktionsende. Der 110 PS starke GSi Exclusiv wurde vom Opel-Tuner Irmscher eingekleidet und trägt einen mächtigen Heckflügel. Die Doppelscheinwerfer lassen die Front des GSi ein bisschen grimmig – aber nicht wirklich böse – wirken.

So unterschiedlich die Optik der beiden Mantas, so verschieden auch ihr Charakter. Beim Manta S ist noch am ehesten zu spüren, was der Manta eigentlich sein sollte – die schönere Variante des Ascona, ähnlich wie der Scirocco die hübschere Version des Golf war. Das simple Interieur versprüht wenig Sportlichkeit, und der Vergasermotor mit 75 PS macht den Manta S nicht unbedingt zum Rennwagen – wenn man auch in den siebziger Jahren damit schon sehr ordentlich motorisiert war. Besitzer Uwe Worschech wusste schon als Schuljunge: "Ich musste einfach einen Manta haben. Der Ascona war einfach zu sehr Familienauto, es sollte schon ein Sportcoupé sein – aber eins mit zuverlässiger Großserientechnik", erinnert sich der Sammler.

Der GSi Exclusiv mit Zweilitermotor, Bosch-Benzineinspritzung und 110 PS trägt den Opel-Blitz indes völlig zu Recht auf seiner Haube. Die Kraft wirkt, wie sich das für sportliche Coupés gehört, auf die Hinterräder, sodass man einen herrlichen Kavaliersstart hinlegen kann – Traktionskontrolle kannte der Wagen noch nicht. Der straffer gefederte GSi liegt satt auf der Straße, und dass in schnellen Kurven manchmal die Räder durchdrehen und das Heck leicht wird, verstärkt eher den Fahrspaß. Die Hände umgreifen ein sportliches Dreispeichen-Lederlenkrad, und der Tacho übertreibt nur ein bisschen: Die Anzeige reicht bis 220, tatsächlich schaffte der GSi immerhin rund 190 km/h.

Uwe Worschech pflegt seine Sammlung, die 1987 mit einem nagelneuen blauen GT begann, und fährt jeden Wagen regelmäßig aus. An vereinzelte dumme Sprüche hat er sich gewöhnt, die gab es schon bei seinem ersten Manta – und zwar deshalb, weil der sportliche Opel da schon fast 13 Jahre auf dem Buckel hatte und manchem als überholt galt. "Früher hieß es immer: Hinterradantrieb ist super. Dann war das plötzlich out, und Frontantrieb sollte das Maß aller Dinge sein", erinnert sich Worschech. Ihn ließ diese und manch andere Diskussion völlig kalt: "Ich bin noch nie mit dem Strom geschwommen. Vielleicht bin ich deshalb dem Manta bis heute treu geblieben. Der gibt einfach ein bisschen Beständigkeit."