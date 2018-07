Inhalt Seite 1 — Der Jetta tritt aus dem Golf-Schatten Seite 2 — Auf einer Seite lesen

"Das ist unser Brot-und-Butter-Auto", sagt Mark Barnes, US-Geschäftsführer von Volkswagen, über den Jetta. Kein VW verkauft sich in Nordamerika besser, deshalb wurde das Auto auch auf den amerikanischen Geschmack abgestimmt. Dort heißt es bekanntlich "Bigger is better". Mit 4,64 Metern überragt der Jetta den Golf um 40 Zentimeter, das macht sich im Innenraum bemerkbar. Auch im Fond können Erwachsene bequem die Beine ausstrecken.

Auch in Deutschland werden Interessenten bald den zusätzlichen Freiraum bemerken, den der Jetta gegenüber dem Golf bietet. Das gilt auch für den Kofferraum, der mit 510 Liter Fassungsvermögen 160 Liter mehr Raum bietet als der Golf. Der Kofferraum ist einfach gestaltet und lässt sich gut beladen, hat aber abgesehen vom automatischen Öffnungsmechanismus keine Extras wie Unterbodenfächer.

Das Cockpit erinnert weitgehend an den Golf, allerdings gibt es ein paar Unterschiede. So befindet sich der Startknopf für den Motor beispielsweise unten an der Mittelkonsole hinter dem Ganghebel. Doch bis der Jetta im Januar 2011 auch hierzulande verkauft wird, werden noch einige Details geändert, darunter wohl auch die ungewohnt kleinen Außenspiegel. Was bleibt, ist die schlechte Übersicht beim Spurwechsel nach hinten – daran ist die breite B-Säule schuld.

Davon abgesehen fährt sich der VW Jetta angenehm und komfortabel. Man spürt zwar, dass er weicher abgestimmt ist als ein Golf, doch in schnellen Kurven zeigt er sich ganz passabel. Er legt nur eine minimale Wankneigung an den Tag, lenkt präzise ein und untersteuert erst spät.

Auch der Federungskomfort ist gut. Weil der Jetta allerdings wegen der deutschen Autobahnen für ein deutlich höheres Tempo ausgelegt wird, bekommt die Europa-Version eine komplexere Radaufhängung an der Hinterachse, mit einer Vierlenker- statt Verbundlenkerachse. Damit dürfte hoffentlich auch das laute Poltern der Vergangenheit angehören, das der Jetta bei manchen Querfugen und Schlaglöchern an den Tag legt.