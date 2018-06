2009 wurden insgesamt 18.215 Pkw entwendet – 13 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Diese Zahlen gehen aus einer jährlichen Untersuchung zum Autodiebstahl des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hervor. Damit ist die Anzahl der Diebstähle erstmals seit 1993 wieder angestiegen.



"Der Anstieg ist ärgerlich", sagte Jörg von Fürstenwerth, Vorsitzender der GDV-Hauptgeschäftsführung. Allerdings sei die Entwicklung angesichts des jahrelangen Rückgangs und Fortschritten in der Kfz-Diebstahlbekämpfung nicht dramatisch. In den vergangenen Jahren war die Zahl der gemeldeten Diebstähle in der Kaskoversicherung jeweils zurückgegangen .

Das höchste Diebstahlrisiko haben dabei die Autobesitzer in Berlin: In der Hauptstadt wurden im letzten Jahr pro 1000 zugelassenen Fahrzeugen 3,5 gestohlen. Insgesamt waren das 3020 Wagen. In Thüringen ist das Diebstahlrisiko mit 0,4 gestohlenen Fahrzeugen pro 1000 zwar vergleichsweise gering, allerdings gab es hier mit 38,7 Prozent die bundesweit höchste Zunahme. Nur in Nordrhein-Westfalen, dem Saarland und in Bremen ist der Pkw-Diebstahl zurückgegangen. Dort und in Bayern besteht mit 0,2 Prozent geklauten Wagen das geringste Risiko.

Auch bei den Fahrzeugtypen haben die Diebe offensichtlich ihre Vorlieben: So liegt der Toyota Lexus RX400 Hybrid an der Spitze der geklauten Wagen: Insgesamt 16,5 pro 1000 versicherter Fahrzeuge dieses Typs wechselten ungewollt den Besitzer. Der Porsche Cayenne, der über Jahre die Hitliste der am häufigsten gestohlenen Fahrzeuge mit anführte, ist nur noch auf Platz 16 zu finden. Gemessen am gesamten Fahrzeugbestand der einzelnen Automarken hatten Trabant-Fahrer 2009 das höchste Diebstahlrisiko, gefolgt von Porsche und Audi.

Insgesamt lag 2009 die Entschädigungssumme für gestohlene Pkw bei 219 Millionen Euro, eine Zunahme von 24,6 Prozent. Die durchschnittliche Entschädigung betrug 12.020 Euro (plus 10,4 Prozent).

Bei Krafträdern nahmen laut der Untersuchung die Diebstähle leicht um 0,6 Prozent zu. Fahrradfahrer können dagegen entspannter sein: Hier sind die Diebstahlzahlen insgesamt gesunken.