Inhalt Seite 1 — Der Boss aller Mustangs Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Grazil galoppiert das Pony im Logo über den Kühlergrill, doch das täuscht gewaltig. Denn unter der Haube dieses 40 Jahre alten Ford Mustang steckt ein echtes Biest: Im Boss 302 bollert ein hochdrehender Fünfliter-V8-Motor. Hinter dem Steuer blüht Bill DeBlois von Legendary Motorcar sofort auf. "Der Boss ist viel leichtfüßiger als ein klassisches Muscle Car", sagt der Mustang-Experte und versucht den Sound des V8 zu übertönen.

Der Wagen stammt aus dem Fundus von Legendary Motorcar, einem der bekanntesten Händler und Restaurationsbetriebe für US-Klassiker. Bill tritt aufs Gas, rupft am Hurst-Shifter – dieser T-förmige Schalthebel war ein beliebtes Extra beim Boss-Mustang – und mit einem satten Klick wird der nächste Gang eingelegt. Schon bei Tempo 80 ist er im vierten Gang angelangt. "Der Motor läuft einfach fantastisch bei hohen Drehzahlen", ruft Bill begeistert. In Kurven liegt das 1,5 Tonnen schwere Auto satt auf der Straße, auch wenn das Heck bei forscher Gangart schnell leicht wird.

Das Wilde des Mustang Boss wird unterstrichen durch die grelle Lackierung im Farbton "Grabber Orange", gekrönt von einer schwarz abgesetzten Motorhaube und reflektierenden Rallye-Streifen an den Seiten. Über die kleinen Schönheitsfehler des Mustang, etwa die Löcher im Dachhimmel, sieht Bill hinweg. "Der Wagen bleibt so, wie er ist", sagt er. Der 40 Jahre alte Boss 302 ist in unrestauriertem Originalzustand, wie man ihn heute nur noch selten findet. Rund 40.000 US-Dollar kostet das Auto, umgerechnet rund 31.000 Euro.

Der Boss ist ein typisches Kind der leistungsverliebten 1960er und frühen 1970er Jahre. 1969 war der Ford Mustang, der Vater aller sogenannter Ponycars, sichtbar in die Breite gegangen – und unter die Haube erhielten die Wagen kräftige Triebwerke. PS-Gier und Größenrausch brachten Hochleistungsmodelle wie den Shelby GT-500 oder den Mach 1 Cobra Jet hervor, mit 395 PS und sieben Liter Hubraum. Der Mustang war kein sportliches Kompaktauto mehr, sondern ein kraftstrotzendes PS-Monster.

Hinter der Entwicklung des Mustang Boss steckten persönliche Rachegelüste. An der Spitze von Ford stand damals Semon E. Knudsen, der seinem früheren Boss eins auswischen wollte. Bis 1968 war Knudsen Manager bei General Motors gewesen und hatte dort auf den Chefposten gehofft. Als man ihn überging, wechselte er frustriert zu Ford. Im Gepäck hatte er natürlich auch die Zukunftspläne seines alten Arbeitgebers. Knudsen wollte GM nun gleich zeigen, wer der führende US-Autobauer ist, und mit Ford die Rennsport-Konkurrenz in Grund und Boden fahren.