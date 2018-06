Chrysler wurde von Fiat übernommen, General Motors kommt mühsam wieder auf die Beine, und auch für Ford geht es erst langsam wieder aufwärts. Die Krisenjahre 2008/2009 haben tiefe Spuren bei den amerikanischen Autoherstellern hinterlassen – und auch am US-Automarkt: Von den ehemals rund 17 Millionen Neuzulassungen pro Jahr hat sich die Zahl gerade wieder auf rund 11 Millionen stabilisiert. Der nach wie vor wichtigste Automarkt der Welt stellt sich derzeit neu auf, irgendwo zwischen Pick-ups, Luxuslimousinen, Hybrid-SUV und Elektrofahrzeugen.

Hier sehen gerade die deutschen Premiumhersteller ihre Chancen. Sie wollen nicht nur zurück zu alten Erfolgen, sondern die Konkurrenz klassenübergreifend in die Mangel nehmen. Das soll nicht nur mit Design, German engineering , modernen Triebwerken und Hightech gelingen, sondern auch mit Sparangeboten. Denn mehr als irgendwo anders macht in den USA der Preis die Musik beim Autokauf. Mit Summen, die Hersteller wie Volkswagen, Audi, Porsche, BMW oder Mercedes in Europa aufrufen können, ist zwischen New York und Los Angeles nichts zu holen.

Gerade erst wurde in den USA der neue BMW X3 vorgestellt. Die erste Generation des Crossover-SUV wurde noch in Graz produziert und weltweit mehr als 610.000 Mal verkauft. Der Nachfolger kommt ebenso wie die größeren Brüder X5 und X6 aus Spartanburg im US-Bundesstaat South Carolina. Dort, im einzigen nordamerikanischen BMW-Werk, haben die Münchner kürzlich die Kapazität von 150.000 Fahrzeugen pro Jahr auf 240.000 vergrößert. Schließlich strebt der Konzern in den USA Großes an: "Wir werden hier mit dem BMW X3 im kommenden Jahr Marktführer sein", prognostiziert Jim O'Donnell, Präsident von BMW Nordamerika.

Dafür soll insbesondere auch ein extrem niedriger Kampfpreis sorgen. Trotz verbesserter Serienausstattung wird das 240 PS starke Basismodell des BMW X3 xDrive 28i für günstige 37.625 Dollar angeboten. Das sind 2100 Dollar weniger als der Vorgänger und umgerechnet gerade einmal 27.000 Euro. Ein vergleichbares X3-Modell mit sechs Zylindern kostet in Deutschland fast 20.000 Euro mehr. "Wir passen unsere Preise hier wie auch woanders in der Welt den Markterfordernissen an", bemüht sich BMW-Produktionsvorstand Frank-Peter Arndt um eine Erklärung für das satte Aufgeld in Deutschland. Bei einem enormen Preisvorteil von 20.000 Euro lohnt sogar ein Import in die Heimat von BMW.

Auf ähnliche Weise versucht auch VW in den USA Boden gegenüber den Wettbewerbern gut zu machen. Der Jetta – in Deutschland von Anfang 2011 an ab rund 20.000 Euro erhältlich – startet in Nordamerika zu einem Kampfpreis von gerade einmal 15.995 Dollar oder umgerechnet 11.600 Euro. Dafür gibt es zwar nur das 115 PS starke Basis-Modell mit zwei Litern Hubraum und eine technisch einfachere Hinterachse.

Doch das interessiert angesichts der preislichen Konkurrenz allenfalls am Rande. Für den Jetta verlangt VW in den USA nur 500 Dollar mehr, als Toyota für seinen erfolgreichen Corolla haben will. Der gehört zu den erfolgreichsten "Sub Compacts" in den USA und ist Volkswagens Primärziel in der Kompaktwagen-Schlacht. Noch müssen sich die Japaner vor den Deutschen aber nicht fürchten. In Kalifornien zum Beispiel, dem wichtigsten Automarkt der USA, ist der Honda Civic aktuell die Nummer eins mit einem Marktanteil von rund 20 Prozent. Auf Rang zwei liegt der Toyota Corolla, auf Rang drei der Hybrid Prius. Der Jetta schaffte es in der ersten Jahreshälfte nur auf den vierten Platz. Doch das dürfte sich ändern.