MyKey (Ford)

"Jetzt gib' halt nicht so viel Gas!", Muttis mahnende Worte vom Beifahrersitz haben schon so manchen jugendlichen Bleifuß-Fan gebremst. Bei Ford fährt die quengelnde Mama auch dann mit, wenn der Filius allein am Steuer sitzt. Mit MyKey programmieren Eltern dem Nachwuchs einen speziellen Autoschlüssel, der unter anderem die Höchstgeschwindigkeit des Wagens begrenzt. Wird eine bestimmte Geschwindigkeit erreicht, klingelt ein Warnglöckchen – spätestens bei 130 km/h wird abgeregelt. So spart der Fahrer Kraftstoff und ist auch noch sicherer unterwegs.

Zudem verhindert MyKey, dass man die elektronische Stabilitätskontrolle (ESP) abschaltet. Das Radio funktioniert nur, wenn der Fahrer angeschnallt ist. Die ständig aufblitzenden Warnungen dürften dem Junior schnell auf die Nerven gehen – effektiv ist das System jedenfalls, bei Erreichen der vorher programmierten Höchstgeschwindigkeit ist Schluss.

Allerdings ist das Programmieren der Funktion ein wenig fummelig, weil man alles über den Bordcomputer eingeben muss. Bislang gibt es MyKey nur in den USA und noch nicht für europäische Ford-Modelle.

Eco Pedal (Nissan)

Nissan geht beim Kampf gegen den Bleifuß noch einen Schritt weiter. Das Eco Pedal baut einen spürbaren Gegendruck auf, wenn Piloten zu sehr aufs Gas drücken. Das funktioniert so: Während der Fahrt ermittelt das System Daten zum Kraftstoffverbrauch und zur Getriebeeffizienz, aus denen der Assistent den bestmöglichen Beschleunigungswert berechnet. Gibt der Fahrer mehr Stoff, als es die Elektronik in der gegenwärtigen Lage für nötig erachtet, probt das Gaspedal den zivilen Ungehorsam.

Außerorts geht einem der Gegendruck am Pedal schnell auf die Nerven. In der Stadt jedoch gewöhnt man sich nach einiger Zeit sogar ganz gern daran, dass man durch weniger Gaseinsatz viele Brems- und anschließende Beschleunigungsmanöver vermeidet. Das Wechselspiel aus Gasgeben, starkem Bremsen und erneutem Gasgeben wird durch die zaghafte Pedaldosierung sozusagen geglättet und harmonisiert. Per Knopfdruck oder mit einem Kickdown lässt sich das Eco Pedal jederzeit abstellen.