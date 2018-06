Inhalt Seite 1 — Ein Booster für die Familie Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Eine schicke Schnauze, ein variabler Innenraum und neue Turbobenziner: Der Ford C-Max fordert den Klassenprimus VW Touran heraus. Groß sind die Gemeinsamkeiten mit dem neuen Ford Focus, schließlich stehen beide auf derselben Plattform. Auch das Cockpit ist fast identisch und wird von einer mächtigen, weit in den Innenraum hineinragenden Mittelkonsole dominiert.

Allerdings wäre im Cockpit weniger mehr gewesen. Ein Manko: Praktisch jeder Knopf ist unterschiedlich geformt, einige davon sind auch noch sehr klein ausgefallen. Das gilt vor allem für die Bedieneinheit für Radio und Navigationssystem an der Mittelkonsole. Will man zum Beispiel die Zoomstufe des Navigationssystems ändern, muss man zuerst einen Knopf auf dem Bedienteil drücken und dann eine Taste am Multifunktionslenkrad. So viel Ablenkung ist unnötig und wenig zeitgemäß.

Besser gelöst ist der großzügig dimensionierte Bordcomputer-Bildschirm zwischen Tacho und Drehzahlmesser. Dort muss man sich nicht mühsam durch einzelne Menüs klicken, sondern kann sich alle wichtigen Informationen wie Verbrauch, Reichweite und Durchschnittstempo gleichzeitig anzeigen lassen.

Das Platzangebot im C-Max stellt die Durchschnittsfamilie zufrieden. Im Gegensatz zum größeren Grand C-Max, der mit Schiebetüren und einer dritten Sitzreihe aufwartet, hat der kleinere Bruder reguläre Türen. Die Sitze sind gut gepolstert und bieten ausreichende Unterstützung für Oberschenkel und Rücken. So lassen sich auch längere Strecken bequem zurücklegen. Im Fond sitzt man etwas erhöht mit einer guten Aussicht. Für kleine Passagiere gibt es praktische Klapptische an den vorderen Sitzlehnen, allerdings erst in der edlen Titanium-Ausstattung.

Mehr Platz bekommen zwei hinten sitzende Passagiere, wenn man die Fondsitze nach innen verschiebt und den Mittelsitz nach hinten klappt. Diese Komfortfunktion kostet allerdings 230 Euro Aufpreis, und auch dann sind Knie- und Kopffreiheit nicht überragend. Serienmäßig lassen sich alle drei Sessel einzeln umklappen und sogar herausnehmen. Bis man den C-Max aber zum Lademeister für den Besuch im Möbelhaus umgewandelt hat, ist eine Menge Bastelarbeit nötig.

Der Kofferraum fasst regulär 471 Liter, bei entfernten Rücksitzen sind es bis unters Dach maximal 1723 Liter. Zum Vergleich: Der VW Touran schluckt 695 bis 1989 Liter, der Opel Zafira 645 bis 1820 Liter, der Renault Scénic/Grand Scénic bietet ein Volumen von 467 bis 2083 Liter und der Mazda 5 bringt es auf 538 bis 1597 Liter. Ebenso praxisgerecht wie zeitgemäß ist die elektrische Heckklappe des C-Max. Der Schalter an der Heckklappe dürfte wie bei der Konkurrenz jedoch gern beleuchtet sein.