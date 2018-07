Der Name ist wenig schmuckvoll: i-Miev (Mitsubishi Innovative Electric Vehicle) heißt der elektrisch angetriebene Kleinwagen, der in Japan schon seit Längerem auf dem Markt ist. Nunmehr startet der 3,48 Meter lange Mitsubishi auch in Europa – mit Linkslenkung und neuer Getriebelogik. Eine Schönheit ist der i-Miev nicht. Rundliche Formen, eine angedeutete Sicherheitszelle und weit an den Ecken angebrachte Räder mit entsprechend kurzen Überhängen sorgen zumindest für einen eigenständigen Charakter.

Dafür glänzt der i-Miev mit ganz ordentlichem Alltagsnutzen, zumindest als Cityflitzer. Einsteigen, Schlüssel drehen und nach dem Aufleuchten des Ready -Signets kann es losgehen. Dabei geht der Mitsubishi überraschend flott zu Werke. Vom Start weg steht dafür ein maximales Drehmoment von 180 Nm zur Verfügung. Der elektrische Synchronmotor im Heck bietet eine Nennleistung von 35 kW (48 PS). Kurzzeitig stehen bis zu 49 kW (67 PS) zur Verfügung. Nicht viel, aber allemal genug, um im Cityverkehr locker mitzuschwimmen. Die Lithium-Ionen-Batterie liegt flach im Fahrzeugboden; der Motor unter dem Kofferraum.

Schnell gewöhnt sich der Fahrer an den Elektrovortrieb und das synthetische Gefühl von Gas und Bremse. Dem Fahrer stehen drei Fahrprogramme zur Verfügung, die wie bei einem Automatikgetriebe am Mitteltunnel zu schalten sind. Neben dem Normalprogramm D gibt es ein Bergab-Fahrprogramm B mit stärkerer Rekuperation und einen Komfortmodus für lockeres Dahingleiten ohne große Bremswirkung. Meist ist der i-Miev mit dem D-Modus bestens unterwegs.

Als das Ortsausgangsschild vorbeizieht, verliert der Japaner jedoch Meter für Meter seine in der Innenstadt gezeigte Souveränität. Das Beschleunigen ist gerade oberhalb von 80 bis 90 Stundenkilometer zäh und wird über 100 km/h noch mühsamer. Maximal schafft der i-Miev 130 km/h; für den Spurt von 0 auf 100 braucht er knapp 16 Sekunden.

Das schlechte Wetter und die niedrigen Temperaturen von etwa null Grad Celsius setzen dem Elektro-Viersitzer am Testtag besonders zu. Die Heizung tut sich schwer, der Innenraum auf Temperatur zu bringen. Als die Scheiben beschlagen, greifen Sitz- und Heckscheibenheizung sowie die Klimaautomatik helfend ein. Das kostet Leistung und reduziert die rechts im Armaturenbrett angezeigte Reichweite beträchtlich.

Der Elektrotank ist halb leer, der noch verfügbare Strom soll nur noch für 29 Kilometer Fahrt reichen. Das sorgt für wenig Sicherheit bei Strecken außerhalb der Stadtgrenzen. Unter optimalen Bedingungen soll die Reichweite bei 150 Kilometern liegen. Realistisch sind rund einhundert. Um den leeren Akku aufzuladen, muss der i-Miev für rund sechs Stunden an die Norm-Steckdose. Per Gleichstrom-Schnellladung geht das in zwei bis drei Stunden.

Auch innen ist der i-Miev nicht wirklich schön zu nennen. Die graue Plastikwüste ist wenig erbaulich, und verstreute Schalter und mäßig beleuchtete Bedienelemente sollten in Autos heutzutage eigentlich nicht mehr auftauchen. Zudem gibt es keine Reichweitenanzeige, die mit einem intelligenten Bordcomputer nebst Navigationssystem kombiniert ist. Die Sitze sind mäßig, aber das Platzangebot wenigstens ausreichend. Auch hinten können zwei Personen recht bequem sitzen. Über die knochig abgestimmte Federung können die Insassen gerade noch hinwegsehen. Der Kofferraum fasst 227 Liter und lässt sich auf bis zu 860 Liter vergrößern, wenn man die Rücksitze umklappt.

Als Cityflitzer ist der Mitsubishi-Stromer durchaus alltagstauglich. Er ist für die Innenstadt und den Speckgürtel drumherum ausreichend motorisiert. Doch auf Überlandstraßen und auf der Autobahn hat das Auto zu kämpfen, um mit dem Verkehr mitzuhalten. Insgesamt ist der i-Miev für das, was er bietet, aber schlicht zu teuer. Der Preis für das japanische Elektroabenteuer ist astronomisch: 34.390 Euro. Für deutlich weniger gibt es einen sparsamen VW Golf Bluemotion mit Luxusausstattung oder zum gleichen Preis sogar einen BMW 320d Efficient Dynamics.