Schon vor einigen Monaten präsentierte Opel ein Facelift des Corsa. Doch im engeren Sinn war es gar keins – die Optik des Kleinwagens blieb unverändert. Nur Motoren, Fahrwerk und Lenkung wurden überarbeitet. Die Retuschen an der Karosserie liefert Opel nun nach, auf der Motor Show in Bologna stehen diverse Varianten des aufgefrischten Corsa in Reih und Glied.

Der Lufteinlass unter dem Kühlergrill zeigt sich deutlich breiter als bisher, die Einfassungen der Nebelschweinwerfer wurden ebenfalls neu gestaltet. Die Hauptscheinwerfer verjüngen sich zum Kühlergrill hin, eine breite Chromspange umrahmt das Opel-Logo. In ähnlicher Manier wurde auch das Gesicht des Geländewagens Antara aufgehübscht.

Bei den Farben des Corsa langen die Rüsselsheimer in die Vollen. Das grelle Grasshopper Green schießt den Vogel ab, im Interieur warten ebenfalls kräftige Töne wie Tabasco Orange oder Steel Blue. Mit Optionen wie einem schwarz lackierten Dach und schwarz glänzenden 17-Zoll-Felgen lässt sich der Corsa weiter individualisieren. Bei den Kunden kommt das offenbar an, jeder fünfte Corsa wird in der Color Edition bestellt. Ähnlich individualistisch kommt auch die Konkurrenz mit Audi A1 oder Citroën DS3 daher.

Das Multimediasystem Touch & Connect inklusive Navigationsbildschirm ist eine dringend benötigte Neuheit im Cockpit des Corsa. Der Schirm ist weit unten in der Mittelkonsole untergebracht und fiel bei der ersten Sitzprobe durch seine winzigen Bedienknöpfe auf. Die meisten Einstellungen nimmt man allerdings per Touchscreen vor. Zusammen mit dem Navi (770 Euro Aufpreis) gibt es Anschlussbuchsen für iPod und USB-Geräte. Die Kartendaten werden auf einer SD-Karte gespeichert, im Internet lassen sich dann weitere Funktionen und Updates herunterladen. Das System wartet auch mit einer Bluetooth-Freisprecheinrichtung auf.

Die Motorenpalette für den Corsa reicht von 51 kW (70 PS) bis 141 kW (192 PS). Neu im Angebot ist der Spardiesel 1.3 CDTI Ecoflex mit 70 kW (95 PS) und Start-Stopp-Automatik. Das Aggregat verbraucht im dreitürigen Corsa laut Werksangabe im Schnitt nur 3,5 Liter Diesel pro 100 Kilometer. Zum Vergleich: Der VW Polo Bluemotion verbraucht 3,3 Liter. Der CO2-Ausstoß des Corsa liegt bei 94 g/km. Die Start-Stopp-Automatik ist auch für den Basisdiesel mit 75 PS verfügbar, kostet aber 300 Euro extra.

Der überarbeitete Corsa steht im Januar beim Händler. Das Basismodell (Dreitürer, 70 PS) ist ab 11.640 Euro zu haben, der Fünftürer ab 12.370 Euro. Zur Serienausstattung gehören ESP, Tagfahrlicht, Servolenkung und Zentralverriegelung. Die Ausstattungslinie Satellite – benannt nach dem Grand-Prix-Siegertitel der neuen Opel-Markenbotschafterin Lena Meyer-Landrut – enthält zusätzlich Dinge wie Lederlenkrad, elektrische Fensterheber, Klimaanlage, CD-Radio und Nebelscheinwerfer. Im Modell Navi kommen Tempomat, Bordcomputer und Navigationssystem hinzu, beim Top-Modell Innovation (ab 15.380 Euro) unter anderem Kurvenlicht, Einparkhilfe und Lenkradheizung.

Die sportliche Top-Version bleibt der Corsa OPC (23.650 Euro). Die Diesel-Palette startet bei 14.450 Euro (1.3 CDTI Selection mit 75 PS). Der Ecoflex-Spardiesel mit 95 PS ist ab 15.630 Euro zu haben. Das sind rund 1000 Euro weniger, als VW für den Polo Bluemotion verlangt.