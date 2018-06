Als Louis Renault 1898 seine Voiturette vorführt, sitzt er natürlich unter freiem Himmel. Wie fast alle Benzinkutschen der ersten Stunde hat auch Renaults Zweisitzer kein Dach. Im Inneren eines Gefährts saß man erst später, der Urzustand des Automobils war quasi das Cabriolet. Dieses Wort ist allerdings deutlich älter als die motorisierten Kutschen: Im 18. Jahrhundert kommen kleine zweirädrige Kutschen groß in Mode. Man nennt sie – nach dem Verb cabrioler (Luftsprünge vollführen) – Cabriolets, weil sie so leicht sind, dass sie auf dem holprigen Kopfsteinpflaster auf und ab hüpfen.

Als in den 1920er Jahren immer mehr Limousinen erscheinen, werden Cabriolets zu luxuriösen Spaß-Kreuzern für die Oberschicht. Renault schickt in der goldenen Epoche der Duesenberg-Autos Modelle wie den Nervasport oder Reinasport ins Rennen, bestückt mit kräftigen Achtzylindermotoren. Doch das Volk verlangt nach erschwinglichen Freiluft-Flitzern. 1949 wird der Renault 4 CV, im Volksmund Cremeschnittchen genannt, mit Faltdach zum Décapotable und bringt ein bisschen zusätzlichen Fahrspaß in die tristen Aufbaujahre nach dem Krieg.

1959 folgt das bislang berühmteste Renault-Cabriolet: Der italienische Designer Pietro Frua kreiert den kleinen Floride. Basis ist das erfolgreiche Modell Dauphine. Das Ergebnis ist zwar nicht so elegant wie ein Alfa Romeo Spider oder Jaguar XK, doch das klar gezeichnete Cabrio hat neben dem versenkbaren Faltdach ein optionales Stahl-Hardtop zu bieten, genau wie die amerikanische Corvette. Tatsächlich kann man den Floride sogar in den USA kaufen, wo er Caravelle getauft wird.

Für das Marketing setzen die Franzosen auf ein altbewährtes Rezept: schöne Frauen in aufreizenden Posen. Filmstar Brigitte Bardot räkelt sich lasziv vor einem Floride. In Deutschland übernimmt 1961 Miss Germany Marlene Schmidt diesen Part. Mit knappen Bikinis kombiniert man auch eine andere Renault-Ouverture, den R4 Plein Air von 1969. Der normale R4 wurde bei seiner Präsentation 1961 noch als "höchste Evolutionsstufe des Regenschirms" verspottet, jetzt kürzten die Designer das Dach radikal weg. Und nicht nur das. Damit beim Fahren die Oberschenkel knackig braun werden, verzichtet das spartanische Auto sogar auf Türen.

Kurz nach dem Plein Air schiebt Renault den Rodéo nach. Der Strandflitzer mit offener Kunststoffkarosse hat große Ähnlichkeit mit Citroëns Mehari. Die Frontscheibe lässt sich nach vorn umklappen, die klapprigen Türen kann man ganz aushängen. Eine filigrane Strebenkonstruktion mit flatternder Segeltuchplane sorgt dafür, dass man bei Regen etwas weniger nass wird als draußen.