Bei Schnee, Eis und Matsch müssen künftig alle Autos Winterreifen haben. Diese Regelung ist am Freitag im Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden und tritt am Samstag in Kraft.

Autofahrer, die am kommenden Wochenende mit dem Auto unterwegs sind und mit Sommerreifen erwischt werden, müssen 40 statt bisher 20 Euro bezahlen. Belangt wird der Fahrer, nicht der Halter. Wer wegen unpassender Reifen Probleme im Verkehr verursacht, muss 80 Euro zahlen. Die Regelung gilt für alle Kraftfahrzeuge, also auch für Motorräder. Ausgenommen sind landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge, da sie in der Regel grobstollige Reifen haben. Als Winterreifen gelten auch Ganzjahresreifen, die mit "M+S" (Matsch und Schnee) gekennzeichnet sind.

Das Oberlandesgericht Oldenburg hatte die bisherigen Regelungen als zu schwammig angesehen. Bisher hatte es nur geheißen, die Ausrüstung von Fahrzeugen sei an die Wetterverhältnisse anzupassen. Vergangene Woche hatte dann der Bundesrat die Einführung einer Winterreifenpflicht für Autos bei Eis, Schnee und Reifglätte beschlossen.

Die Beschaffung von Winterreifen könnte jedoch ein Problem werden. Denn nach Branchenangaben sind Winterreifen derzeit knapp. Die Lagerhallen seien deutschlandweit "ziemlich leergefegt", sagte Branchensprecher Peter Hülzer. Bleibe es bei dem Wetter mit Schnee und Eis, gebe es womöglich in Kürze keine Winterreifen mehr zu kaufen. Der ADAC und der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) hingegen sprechen nur von regionalen Engpässen.

Die Nachfrage bei den Reifenhändlern sei seit einer Woche massiv gestiegen, sagte Hülzer. Zwar habe sich die Reifenbranche auf eine starke Wintersaison eingestellt und 20 Prozent mehr Reifen ausgeliefert als im vergangenen Jahr. Offenbar habe man sich jedoch verschätzt, sagte Hülzer. 2009 waren in Deutschland rund 24,3 Millionen Winterreifen verkauft worden. Nach Angaben des Branchenverbands produzieren die Reifenhersteller jetzt schon wieder Sommerreifen.

Da nach der neuen Regelung hohe Bußgelder auf den Fahrer zukommen, wenn er bei Eis und Schnee mit Sommerreifen erwischt wird, sollten auch Nutzer von Mietwagen genau hinschauen, welche Reifen bei dem fremden Auto aufgezogen sind. Der ADAC rät, schon bei der Reservierung des Mietwagens Winterreifen mitzubuchen und sich dies nach Möglichkeit schriftlich bestätigen zu lassen. Allerdings sind bei den großen Autovermietern 80 Prozent der Fahrzeuge winterfest ausgerüstet. Sind Winterreifen trotz vorheriger Bestellung nicht montiert, kann der Kunde die Annahme verweigern.

In den vergangenen zwei Tagen hatte es in Deutschland aufgrund des Wintereinbruchs viele Verkehrsprobleme gegeben: Flüge wurden gestrichen, Züge fielen aus und Straßen waren unbefahrbar. An vielen Orten in Europa war der Verkehr zum erliegen gekommen. In Deutschland beruhigt sich die Lage seit Freitag.