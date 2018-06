Autodiebe brauchen in Zukunft wohl keine Seitenscheiben mehr einzuschlagen oder Türen aufzuhebeln. Stattdessen benötigen sie eher elektronisches Gerät, um ein Auto zu knacken. Das haben Wissenschaftler der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) in Zürich herausgefunden, wie das US-Wissenschaftsmagazin Technology Review berichtet. Denn einige Autos verfügen heutzutage über ein Zugangs- und Startsystem, das ohne Schlüssel auskommt – stattdessen öffnet der Fahrer sein Auto mit einem kleinen Funksender.

Den Forschern um den Informatiker Srdjan Capkun ist es gelungen, die Funkkommunikation zwischen Sender und Fahrzeug umzuleiten, so dass sie das Auto öffnen und damit wegfahren konnten. Bei normaler Funktion erkennt der Funksender, wenn er in der Nähe des dazugehörigen Autos ist, weil er das Signal empfängt, das der Wagen permanent aussendet. Der Funkschlüssel schickt dann seinerseits ein Signal an das Auto, das die Tür öffnet und die Zündung aktiviert.

Diese Kommunikation konnten die Forscher erfolgreich manipulieren. Alles, was sie brauchten, waren zwei Antennen und eine Funkausrüstung. Eine Antenne stellten sie in der Nähe des Autos auf, die andere etwa acht Meter vom Schlüssel entfernt. So leiteten sie die Signale zwischen Auto und Schlüssel um und konnten dann das Auto öffnen, obwohl der Schlüssel gar nicht in der Nähe des Wagens war. Das Team um Capkun entwarf und testete mehrere Szenarien, wie Autoknacker diese Lücke ausnutzen könnten: So könnte ein Täter beispielsweise den Besitzer des Autos mit der Antenne verfolgen. Da er dabei etwa acht Meter Abstand wahren müsste, ginge das relativ unauffällig. Sein Komplize bliebe mit der zweiten Antenne beim Auto. Eine andere Möglichkeit wäre, die Antenne vor dem Haus aufzubauen. Legt der Autobesitzer den Sender auf einen Tisch nahe dem Fenster, könnte auch so das Auto geknackt werden.

Die Wissenschaftler konnten das System auf zwei verschiedenen Wegen austricksen. In der einen Variante übermittelten sie die Signale über einen Draht, den sie vom Wagen zur Nähe des Schlüssels zogen. Das Ganze funktionierte aber auch per Funk. Die Lösung mit Draht kostet laut den Forschern rund 50 Dollar, die Ausrüstung für den drahtlosen Angriff zwischen etwa 100 und 1000 Dollar.

Die Manipulation gelang völlig unabhängig von vorhandenen Sicherheitsmechanismen wie etwa Signalverschlüsselung. Das einzige Hindernis, das das ETH-Team überwinden musste, war die Signallaufzeit zwischen Sender und Auto. Sie muss relativ kurz sein. Dauert die Übertragung zu lange, öffnet sich das Auto nicht. Viele Angriffe, bei denen ein Signal weitergeleitet wird, erfordern ein zweifaches Wandeln des Signals: von analog zu digital und wieder zurück. Die Züricher Forscher umgingen das, indem sie das Signal analog weiterleiteten.

Die Idee zu dem Projekt entstand laut Capkun, nachdem er sich ein Auto mit einem solchen elektronischen System gekauft hatte. Die Wissenschaftler testeten zehn Modelle von acht Herstellern. Das ernüchternde Ergebnis: Sie konnten alle zehn Autos auf diese Weise mühelos knacken und damit wegfahren.

Als Schutz schlagen sie Autobesitzern vor, den Sender abzuschirmen. Die Hersteller wiederum sollten die Sender mit einer Ausschaltfunktion ausstatten. Beides schränke jedoch den unbestreitbaren Komfort der schlüssellosen Systeme ein, gibt Capkun zu. Das Team arbeitet derzeit an Lösungen, um die Systeme sicher zu machen. Die Forscher um Capkun wollen ihre Erkenntnisse im Februar auf dem Network and Distributed System Security Symposium, das von der Internet Society in San Diego veranstaltet wird, vorstellen.

Im vergangenen Jahr haben US-Wissenschaftler mehrfach auf die Schwachstellen in elektronischen Fahrzeugsystemen hingewiesen. Einer Gruppe war es gelungen, ein System so zu manipulieren, dass sie etwa die Bremsen von außen abschalten konnte. Andere Wissenschaftler fanden heraus, dass es möglich ist, die Kommunikation zwischen Fahrzeugsystem und Reifensensoren abzuhören und so in das Fahrzeug einzugreifen.

Erschienen bei golem.de .