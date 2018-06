Inhalt Seite 1 — "Die Opulenz in unseren Autos ist überzogen" Seite 2 — Auf einer Seite lesen

ZEIT ONLINE: Herr Professor Fügener, werden die Autos, in denen wir in 30 oder 40 Jahren herumfahren, noch so aussehen wie heute?

Lutz Fügener: Es wird sicher noch solche Autos geben. Allerdings wird sich die Formvielfalt vergrößern. Momentan folgen Autos einem starren Grundaufbau: vier Räder, Verbrennungsmotor, meist geschlossen. Selbst im Design wird sehr konservativ vorgegangen. Beispielsweise ist die Oberfläche der Außenseite seit 100 Jahren hochglanzlackiertes Blech, ohne Varianten. Dabei wäre wesentlich mehr möglich. Experimentierphasen werden allerdings dadurch initiiert, dass sich Randbedingungen ändern – wenn also Impulse von außen kommen. Das kann eine neue Gesetzgebung sein oder eine Veränderung der Energiepreise.

ZEIT ONLINE: Kann also der Wechsel vom Verbrennungs- zum Elektromotor eine Initialzündung sein?

Lutz Fügener ist Diplom-Industriedesigner. Seit 2000 ist er Professor im international renommierten Studiengang Transportation Design der Hochschule Pforzheim.

Fügener: Ja. Der Elektroantrieb gibt der gesamten Entwicklungsabteilung – nicht nur dem Designer, sondern auch den Ingenieuren – die Möglichkeit, Autos völlig anders aufzubauen. Er hat zwar denselben Raumbedarf wie ein Verbrennungsmotor, aber das Volumen ist beim Elektroantrieb nicht so konzentriert, sondern man kann die Teile dezentral anordnen.

ZEIT ONLINE: Der Elektromotor wäre nicht zwangsläufig vorn?

Fügener: Nein. Natürlich gibt es die alten Konzepte, wonach man einfach den Verbrenner durch den Elektromotor austauscht. Die Motoren können aber auch in die Nähe der Räder positioniert werden, ungefähr dort, wo die Radaufhängung ist. Oder als Radnabenmotoren direkt in das Rad. Das ist ein hochinteressantes Konzept, denn es bietet einen Allradantrieb und zugleich ist die Antriebsleistung verteilt. Man bräuchte somit keine Differentiale mehr. Zudem ist der Motor auf diese Weise vollständig aus dem Innenraum entfernt.

ZEIT ONLINE: Welche Gestaltungsmöglichkeiten ergeben sich aus dem frei werdenden Volumen?

Fügener: Natürlich muss die Crashnorm weiterhin berücksichtigt werden. Aber die Frontscheibe könnte nach unten hin verlängert werden und so einen sehr starken Panoramablick öffnen. Man könnte das Fahrzeug mit Gepäck durchladen: Am heutigen Motorraum gäbe es eine weitere Klappe, sodass sich besonders lange Gegenstände transportieren lassen. In einem fünf Meter langen Fahrzeug also zum Beispiel fünf Meter lange Holzlatten.

ZEIT ONLINE: Größen wie der Luftwiderstand haben dem Design Grenzen gesetzt. Wird das auch in Zukunft so sein?

Fügener: Das hängt davon ab, wie das Auto in Zukunft benutzt wird und ob es den Individualverkehr von morgen noch in der Größenordnung abdecken wird wie heute. Bei Autos, die nur in der Stadt benutzt werden, ist die Aerodynamik nicht so wichtig. Aber stellen Sie sich folgendes Szenario vor: Der Gesetzgeber legt irgendwann fest, dass aus Emissionsgründen auf deutschen Autobahnen überall Tempo 130 gilt – nur Fahrer mit emissionslosem Elektroantrieb dürfen so schnell fahren, wie sie möchten. Dann würden Leichtbau und Aerodynamik natürlich eine große Rolle spielen und den Charakter des Elektroautos vollkommen verändern.

ZEIT ONLINE: Welche Rolle könnten neue Start-Up-Unternehmen bei der Entwicklung von neuen Fahrzeugdesigns spielen?

Fügener: Start-Ups haben bereits momentan gute Möglichkeiten, sich erfolgreich gegen die Großen am Markt zu positionieren – schlicht deshalb, weil die großen Hersteller viel träger agieren. Für ein Auto der Oberklasse oder der oberen Mittelklasse müssen sie heute 60 Monate Entwicklungszeit veranschlagen. 2006/2007 stiegen in den USA die Benzinpreise, und am US-Automarkt wurde sparsameres, ökologisches korrektes Autofahren ein großes Thema. Wer erst dann anfing, ein sparsames Auto zu entwickeln, hat es heute noch nicht auf der Straße. Diese Lücke können Start-Ups schließen.