Es hätte auch alles ganz anders kommen können. Karl Benz, so hatte es seine Mutter geplant, sollte Beamter werden. Und diese Mutter hatte viel zu bestimmen im Leben des jungen Mannes, denn einen Vater gab es nicht mehr.

Benz wird am 25. November 1844 als Karl Friedrich Michael Wailend in Mühlburg, heute ein Stadtteil von Karlsruhe, geboren. Da sind sein Vater Johann Georg Benz und die Hugenotten-Tochter Josephine Vaillant aus Landstuhl noch nicht verheiratet. Kaum haben sie die Hochzeit nachgeholt, fällt der Vater – Lokomotivführer bei der badischen Eisenbahn – einem Zugunglück zum Opfer. Karl ist keine zwei Jahre alt.

Josephine Benz bezieht nur eine schmale Witwenrente. Sie vermietet Zimmer und übernimmt Näharbeiten, um Karl eine gute Schulausbildung zu ermöglichen. Von 1853 an besucht er das Karlsruher Lyzeum, eine naturwissenschaftlich orientierte Schule. Damit geht die geplante sichere Beamtenlaufbahn perdu: Karl beginnt, sich für physikalische und chemische Experimente zu interessieren, studiert von 1860 an Maschinenbau.

Nach dem Abschluss 1864 arbeitet Benz zunächst als Schlosser in Karlsruhe. Dann zieht er mit der Mutter nach Mannheim, wird Konstrukteur und Zeichner bei einem Maschinenbauer und geht wieder zwei Jahre später nach Pforzheim zum Dampfmaschinen- und Brückenbauer Benckiser. Er scheint zu keinem Arbeitgeber so recht zu passen.

1871 gründet Benz in Mannheim mit seinem Geschäftspartner August Ritter eine Eisengießerei und Metallbearbeitungswerkstatt. Das Unternehmen ist ein Desaster, Ritter erweist sich als unzuverlässig. Die Firma steht schnell am Rand der Pleite. Werkzeug wird gepfändet. Die Partnerschaft zerbricht.

Auftritt Bertha Benz. Karl hat die 1849 geborene Pforzheimerin, die damals noch Ringer heißt, kurz nach dem Tod seiner Mutter 1870 getroffen. Sie ist ihm Trost und Stütze, beide verloben sich. Berthas Vater, ein gelernter Zimmermann, hat es im Immobiliengeschäft zu Wohlstand gebracht. So kann Bertha ihren Karl vor der Pleite bewahren, indem sie sich ihre Mitgift auszahlen lässt und in das Unternehmen investiert.

Karl (der das K Anfang der 1880er durch ein schickes französisches C ersetzt) und Bertha heiraten am 20. Juli 1872. Sie bekommen zwei Söhne und drei Töchter und gründen eine Gasmotorenfabrik. Wieder steckt Bertha Geld in den Erfindungsreichtum ihres Mannes, der Ende der siebziger Jahre einen Zweitakt-Verbrennungsmotor entwickelt. Benz sichert sich mehrere wichtige Patente, zum Beispiel für die Drehzahlregulierung.