Mit einer eigens für Amerika konzipierten Mittelklasselimousine will Volkswagen seinen geringen US-Marktanteil von zuletzt 3,1 Prozent deutlich ausbauen. Dabei setzt VW auf den Namen seines hierzulande erfolgreichen Modells Passat: Auch die US-Variante soll nach dem Tropenwind benannt werden. Das kündigte Volkswagen zur Eröffnung der Automesse in Detroit an.

Dass VW das in Amerika "Midsize Sedan" genannte Fahrzeug auf den US-Markt bringen will, hatte der Konzern bereits zuvor mitgeteilt, aber bis zum Messestart ein Geheimnis um den Namen gemacht. Das Modell wird im neuen VW-Werk in Chattanooga im Bundesstaat Tennessee vom Band rollen. Die Produktion soll bereits im Frühjahr starten, der Verkauf ab Mitte August.

"Es ist das vielleicht wichtigste Jahr für VW in den USA", sagte der neue US-Chef von VW, Jonathan Browning. Die Wolfsburger wollen in den kommenden Jahren Weltmarktführer werden und die bisherige Nummer eins, den japanischen Autohersteller Toyota, vom Thron stoßen. Dafür ist auch der wachsende Absatz in Nordamerika entscheidend. In der Mittelklasse ist dort vor allem der Toyota Camry erfolgreich, den VW nun mit dem US-Passat angreifen will.

Dafür setzt VW vor allem auf den Preis. Der 4,87 Meter lange Wagen soll rund 20.000 Dollar kosten, also etwa 15.500 Euro. Dazu kommen zwar noch die je nach US-Bundesstaat unterschiedlichen Steuern, doch unter dem Strich bleibt der US-Passat selbst dann höchstens so teuer wie hierzulande der VW Golf. In den USA kosten Modelle deutscher Hersteller meist deutlich weniger als in Deutschland, allerdings sind die Autos für den US-Markt gegenüber der europäischen Variante in aller Regel abgespeckt. So werden beispielsweise im Innenraum einfachere, günstigere Materialien verbaut.

Für die rund 20.000 Dollar bietet VW im US-Passat einen 125 kW (170 PS) starken Fünfzylinder-Benzinmotor. Zur Serienausstattung gehören ferner Klimaanlage, elektronisches Stabilisierungsprogramm ESP, ABS mit Bremsassistent, sechs Airbags, rundum elektrische Fensterheber und CD-Radio. Zudem ist die US-Variante 15 Zentimeter länger als der im Herbst 2010 vorgestellte neue europäische Passat. Die US-Version stellt VW jetzt auf der Automesse in Detroit erstmals einem größeren Publikum vor.

Detroit Motor Show 2011 Detroit Motor Show 2011 Die North American International Auto Show (NAIAS) 2011 in Detroit öffnet am 10. Januar ihre Tore. Die ersten Tage sind Presse- und Fachvertretern vorbehalten, ab dem 15. Januar ist die Messe bis 23. Januar für das breite Publikum geöffnet. Die NAIAS ist neben der Autoshow in Shanghai und der IAA Mitte September in Frankfurt die größte Automesse des Jahres; von ihrer Aussagekraft und den Signalen für die USA, Europa und Südamerika ist sie vielleicht die wichtigste überhaupt.

VW hat sich in den USA große Ziele gesetzt: 2018 will das Unternehmen dort jährlich eine Million Fahrzeuge absetzen, 200.000 davon soll die Tochter Audi beisteuern. Zum Vergleich: 2010 brachte VW 256.830 Autos an die Kunden, das war der beste Wert seit sieben Jahren und ein Zuwachs gegenüber dem Vorjahr von gut 20 Prozent. Audi hatte erstmals die Marke von 100.000 verkauften Fahrzeugen in den USA geknackt.

Damit ist Volkswagen auf dem US-Markt aber noch weit entfernt vom Rivalen Toyota. Der japanische Hersteller setzte 2010 in Amerika fast 1,8 Millionen Autos ab und lag damit auf dem dritten Platz hinter den wiedererstarkten US-Herstellern Ford und General Motors. Einen ersten Schritt zur Ankurbelung des Absatzes in den USA hatte Volkswagen jüngst mit der Neuauflage des Jetta gemacht. Der Kompaktwagen auf Basis des Golf wird im VW-Werk Puebla in Mexiko gefertigt.

Das neue Werk in Chattanooga bedeutet für VW einen Neuanlauf in den USA. In den 1960er und 1970er Jahren feierte VW dort Verkaufserfolge mit dem Käfer und dem VW-Bus und erreichte Marktanteile von bis zu sieben Prozent. Danach gibt es für VW of America aber steil bergab, 1988 schloss der Konzern sein 1978 eröffnetes Werk in Westmoreland im US-Staat Pennsylvania.

"Volkswagen ist zurück in den USA, und wir sind hier, um zu bleiben", sagte der Vorstandsvorsitzende Martin Winterkorn deshalb am Sonntagabend bei der Eröffnung der Detroiter Messe. Der Konzern schult derzeit die neu eingestellten Beschäftigten in Chattanooga. 1300 Arbeiter wurden bisher angeheuert, bis zu 2500 Mitarbeiter soll die Belegschaft einschließlich Verwaltung und Management einmal umfassen, wenn das Werk voll arbeitet. Die Fabrik hat eine Kapazität von 150.000 Einheiten und kann später auf 250.000 Fahrzeuge ausgebaut werden. Damit ist sie aber noch deutlich kleiner als die Produktionsstätte in Puebla, wo jährlich rund 550.000 Fahrzeuge vom Band rollen.