Von der ersten Generation des Golf ist kaum noch etwas übrig. Der Rost fraß ihn genau so wie etwa den Alfasud von Alfa Romeo. Die unerfreuliche Langzeitqualität früherer Autos schlägt sich in der Statistik nieder: 1980 waren die in Deutschland zugelassenen Autos im Schnitt nur 5,3 Jahre alt. Seitdem geht es stetig bergauf, von 6,3 (1990) über 6,9 (2000) bis zum bisherigen Höchststand von 8,2 Jahren (2009). Auch die sogenannte Umweltprämie, vom Volksmund in Abwrackprämie umgetauft, senkte diesen Wert nur um ein Zehntel hinter dem Komma.

Doch sind das gute oder schlechte Nachrichten, wenn die Autos immer älter werden? Aus Umweltsicht lässt sich das nicht eindeutig beantworten, wie Ulrich Höpfner, bis vor Kurzem Geschäftsführer des Instituts für Energie- und Umweltforschung (IFEU) in Heidelberg, erläutert. "Wenn es nur um die Luftschadstoffe wie Stickoxide oder Partikelemissionen geht, stehen moderne Autos um ein Vielfaches besser da als alte." Die nach und nach verschärften Euro-Abgasnormen wirken sich hier positiv aus.

Das IFEU hat in einer Studie für das Bundesumweltministerium über die Abwrackprämie festgestellt, dass vor allem Fahrzeuge, die die Euro-2-Norm oder noch ältere Standards erfüllten, in die Schrottpresse gewandert sind. Allerdings stehen den insgesamt weit über 40 Millionen Pkw nur zwei Millionen Neuwagen gegenüber, die dank Abwrackprämie angeschafft wurden. Deshalb ist der positive Effekt der Prämie für eine bessere Luft überschaubar: Die Benzolwerte sanken um neun Prozent, die von Kohlenmonoxid um sieben, Stickoxide um fünf und Dieselpartikel um vier Prozent.

Während der Vergleich der Luftschadstoffe für den Neuwagen spricht, kann es bei der Energie- und damit CO2-Bilanz umweltfreundlicher sein, das Bestandsfahrzeug weiter zu fahren. Denn die bei der Herstellung eines Neuwagens entstehende CO2-Last, "ökologischer Rucksack" genannt, wird über die Lebensdauer des Pkw abgeschrieben – wird das Fahrzeug früher verschrottet als nötig, verbleibt eine noch nicht abgeschriebene Restschuld. Bei der Abwrackprämie zum Beispiel geht das IFEU von 14,4 statt 15,4 Nutzungsjahren aus. Um dieses eine verlorene Jahr wettzumachen, welches das Altfahrzeug noch hätte fahren können, müsse der Neuwagen im Durchschnitt 1,7 Liter weniger auf 100 Kilometern verbrauchen und dann 6000 Kilometer fahren, erläutert Höpfner. Wird das bestehende Auto noch früher entsorgt, dauert es entsprechend länger oder der Verbrauch muss stärker sinken.

Wer also ein älteres, solides und sparsames Auto weiter fährt sowie alle Möglichkeiten zur Nachrüstung der Abgasreinigung nutzt, erreicht in vielen Fällen eine günstigere ökologische Bilanz als mit einem Fabrikneuen. Darüber hinaus werden bei der Produktion neue Materialien und Ressourcen verbraucht. Das IFEU bescheinigt der Autoindustrie zwar eine Verwertungsquote von über 90 Prozent. Aber diese Zahl täuscht: Zwar wird zum Beispiel der Stahl einer alten Karosserie nahezu komplett wieder verwertet. Der Umkehrschluss, dass ein Neuwagen weitgehend aus recycelten Stoffen besteht, gilt darum noch lange nicht.