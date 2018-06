Nach den massiven Absatzproblemen mit dem neuen Biosprit E10 wird die bundesweite Einführung vorläufig gestoppt. Das sagte der Hauptgeschäftsführer des Mineralölwirtschaftsverbandes (MWV), Klaus Picard, und verwies auf die Versorgungsengpässe bei anderen Benzinsorten, die wegen des Käuferstreiks bei E10 verstärkt getankt werden.

Seit Februar wurde E10 bei knapp der Hälfte der bundesweit 15.000 Tankstellen eingeführt – vor allem im Osten und Süden des Landes. Die neue Benzinsorte enthält zehn Prozent Bioethanol, doppelt so viel wie das herkömmliche Superbenzin. Damit wollen die Tankstellen eine gesetzlich vorgeschriebene Biokraftstoff-Quote erfüllen. Sie bieten in der Regel E10 zum Preis des herkömmlichen Superbenzins an. Sprit mit niedrigerem Ethanol-Gehalt können Autofahrer nur noch in Form von teurem Super Plus tanken.

Und genau dies tun viele Autofahrer und weigern sich, den neuen Kraftstoff zu tanken. Ursache ist die Verunsicherung darüber, ob das eigene Fahrzeug den Biosprit überhaupt verträgt. Neuesten Berechnungen zufolge ist dies bei 93 Prozent der in Deutschland angemeldeten Autos der Fall, von den deutschen Fabrikaten sogar bei 99 Prozent. Darüber aber sind viele Autofahrer nicht informiert. Picard kündigte an, die Informationen an den Tankstellen zu verbessern.

Bereits am Mittwoch hatte sich die Mineralölwirtschaft mit einem eindringlichen Appell an die Autofahrer gewandt und sie zum Tanken von E10 aufgerufen. Picard zufolge will die Branche nun abwarten, ob die Verbraucher den Sprit in den kommenden Tagen annehmen. Erst dann könne E10 in den restlichen Regionen Deutschlands eingeführt werden. "Das System platzt sonst", sagte Picard. Viele Raffinerien könnten ihre vollen E10-Tanks nicht leeren.

Von Bundesumweltminister Norbert Röttgen handelte sich der MWV eine Rüge ein. "Das Durcheinander, das die Mineralölwirtschaft hier veranstaltet, ist nicht akzeptabel. Es führt zu einer vollständigen Verunsicherung der Verbraucher", sagte der CDU-Minister. "Die Mineralölindustrie sollte sich endlich eine vernünftige Strategie überlegen, statt jeden Tag widersprüchliche Botschaften auszusenden", kritisierte der Minister.

Röttgen bezog sich dabei auf verwirrende Stellungnahmen der Branche, die einen Einführungsstopp zunächst nicht bestätigen wollte. Lediglich die Raffinerieproduktion werde der Nachfrage angepasst, sagte eine Verbandssprecherin. Auch von Seiten des Automobilklubs ADAC, des Tankstellenverbands und der Ölkonzerne wie Aral hieß es, man habe über einen E10-Stopp keine Information. Die Börse dagegen reagierte umgehend: Die Aktien von Ethanol-Produzenten wie Cropenergies und Verbio brachen ein.

Nun schaltete sich auch Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle in das Chaos um den neuen Biosprit ein. Er werde zeitnah alle Beteiligten zu einem Benzin-Gipfel einladen, sagte der FDP-Politiker. "Fakt ist, dass die Verbraucher völlig verunsichert sind." Er halte es daher für "entscheidend, dass die Beteiligten, insbesondere die Automobil- und die Mineralölwirtschaft, die Atempause bei der Umstellung auf E10 nutzen, um bei den Verbrauchern für absolute Klarheit zu sorgen." Die Industrie müsse der Regierung ihre weiteren Schritte erläutern. Der genaue Termin für das Spitzentreffen steht noch nicht fest.