Ziemlich schnell zeichneten sich Flächenkonkurrenzen zwischen der Nahrungs- und Futtermittelproduktion und dem Anbau von Energiepflanzen für Biosprit ab. Das führte zu einer Nachhaltigkeitsverordnung für den Agrartreibstoff. Nur wenn über die gesamte Lebensdauer gewährleistet ist, dass bei der Verbrennung des Agrarsprits mindestens 35 Prozent weniger Kohlendioxid emittiert werden als beim Einsatz von Treibstoffen aus Erdöl, darf er beigemischt werden. Allerdings berücksichtigt die europäische Nachhaltigkeitsverordnung indirekte Landnutzungsänderungen nicht. Das bedeutet: Wenn mehr Flächen gebraucht werden, um Biosprit anzubauen, werden Acker- oder Weideflächen dafür genutzt. Die Futtermittelproduktion braucht deshalb neue Flächen und verdrängt so beispielsweise Rinderzüchter. Diese wiederum weichen dann in den Regenwald aus. Und so ist die Biospritproduktion über Umwege eben doch für die Abholzung von Regenwäldern verantwortlich.