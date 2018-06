Inhalt Seite 1 — Vollgas auf der Leinwand Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Bullitt (1968)

Alle Macht dem V8! Manchmal reichen ein paar Minuten, um ein Auto unsterblich zu machen. Steve McQueen und sein 68er Ford Mustang bilden in Bullitt das perfekte Gespann. Die Verfolgungsjagd gegen einen schwarzen 68er Dodge Charger durch San Francisco, zu cooler Jazzmusik, wurde legendär. Auch wegen ihrer kleinen Filmfehler: So verliert der Charger der Mafia-Killer zum Beispiel mehr Radkappen, als er eigentlich haben dürfte. Am Ende rast der Dodge in eine Tankstelle und explodiert, während Polizist Bullitt seinen Mustang halbwegs unbeschädigt retten kann und mit stahlblauen Augen das Inferno betrachtet.

Ronin (1998)

Samurais, die ihren Herren verloren haben – das waren die sogenannten Ronin im alten Japan. Im gleichnamigen Film sind es ehemalige Geheimagenten, die sich nun als Söldner verdingen und in Südfrankreich einen ominösen Koffer besorgen sollen. Das Ergebnis sind die vielleicht spannendsten und haarsträubendsten Verfolgungsjagden, die je gedreht wurden – vor allem mit deutschen Autos wie einem 5er BMW, einer alten S-Klasse und einem Audi S8. Robert de Niro und Jean Reno als desillusionierte Ex-Agenten machen den geradlinigen Filmgenuss komplett.

Death Proof – Todsicher (2007)

Ein Trash-Movie im Stil der Siebziger unter der Regie von Quentin Tarantino – da weiß man, was einen erwartet: knallharte Action und drastische Splatter-Szenen. Ein psychopathischer Stuntman, gespielt von Kurt Russell, provoziert in seinem Chevrolet Nova einen fürchterlichen Crash. Nur er überlebt, weil der Fahrerplatz seines Autos speziell geschützt ist. 14 Monate später sucht er sich mit einem ebenfalls "todsicher" gemachten 69er Dodge Charger neue Opfer, doch diesmal macht ihm eine Truppe Stunt-Frauen einen Strich durch die Rechnung. Ein Film für erwachsene Autofans, voller berühmter Muscle-Cars und gespickt mit sarkastischen Dialogen.

Blues Brothers (1980)

Hier dürfen auch Kinder wieder einschalten: Jake und Elwood Blues müssen 5000 Dollar für ein Waisenhaus auftreiben. Dazu trommeln sie ihre alte Rhythm-and-Blues-Band wieder zusammen. Doch die beiden Brüder mit den schwarzen Anzügen, schwarzen Hüten und dunklen Sonnenbrillen tappen von einem Fettnäpfchen ins Nächste. Zum Glück können sie mit ihrem 1974er Dodge Monaco, einem ehemaligen Streifenwagen, jederzeit der Polizei davonrasen. Bevor das "Blues Mobil" zum Schluss doch noch das Zeitliche segnet, gehen unzählige Polizeiwagen zu Bruch –alles musikalisch begleitet von Legenden wie James Brown, Aretha Franklin oder Ray Charles.

Vanishing Point (1971)

Dieser Film ist so geradlinig, dass nicht einmal Zeit für den Vornamen des Helden bleibt: Kowalski muss wegen einer Wette einen weißen Dodge Challenger in 15 Stunden von Denver nach San Francisco überführen. Vollgepumpt mit Amphetaminen, durchbricht er Straßensperren im Akkord und jagt sein Muscle-Car sogar quer durch die Wüste. Vanishing Point (auf Deutsch Fluchtpunkt San Francisco) ist nicht unbedingt ein Lehrfilm für die Fahrschule, aber ein Zelluloid-Denkmal für den legendären 1970er Dodge Challenger R/T.