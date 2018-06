Inhalt Seite 1 — Pusten, damit der Motor läuft Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Einmal pusten, bitte – erst dann springt der Motor an. Allerdings nur, wenn der Alkoholgehalt im Atem des Fahrers stimmt. Menschen, die wiederholt wegen Trunkenheit am Steuer aufgefallen sind oder dieser vorbeugen wollen, können sich einen sogenannten Alcolock in ihr Auto einbauen lassen. Plumpst der Fahrer nach einem Gelage in den Sitz, kann er es sich getrost bequem machen, doch den Wagen bekommt er dann nicht an.

Vorreiter bei den sensorischen Zündsperren ist Schweden. Dort darf ein Arbeitgeber im Arbeitsvertrag von Mitarbeitern die Nutzung eines Alcolocks verlangen. "Insofern gibt es eine rechtliche Grundlage", sagt Volvo-Deutschland-Sprecher Olaf Meidt. Der Staat an sich verlange die Nutzung von seinen Bürgern allerdings nicht. Volvo machte mit seinem entsprechenden Gerät, dem Alcoguard, früh auf sich aufmerksam.

In Deutschland ist der rechtliche Rahmen dafür noch nicht abgesteckt. "Es gibt immer noch einige Hürden zu nehmen", sagt Simone Klipp von der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt). Die Wissenschaftlerin hat anhand von amerikanischen Studien die langfristige Wirkung der Alcolocks erforscht. Ihr Befund: "Die Studien haben gezeigt, dass man mit den Geräten gefährliche Alkoholfahrten wirksam unterbinden kann", sagt Klipp und macht sich für eine Einführung in Deutschland stark. "Natürlich werden die Geräte nicht flächendeckend zur Pflicht werden, das ist auch gar nicht mit dem Grundgesetz vereinbar", schränkt sie ein. Aber sie seien eine sinnvolle Ergänzung zu bereits vorhandenen Maßnahmen wie dem Führerscheinentzug oder der Fahreignungsprüfung.

Wer derweil auf freiwillige Selbstkontrolle setzt, kann auch in Deutschland nachrüsten. Als einziger Autobauer bietet zwar Volvo für rund 1000 Euro werksseitig einen Promilletester, doch Besitzer von Fahrzeugen anderer Marken können auf Drittanbieter wie Dräger oder ACS zurückgreifen. Deren Produkte sind allerdings noch teurer: 1500 bis 2000 Euro werden verlangt. So richtig kommt zumindest Volvos Alcoguard aber nicht an. "Die Nachfrage in Deutschland ist sehr gering", sagt Volvo-Sprecher Meidt über das firmeneigene Gerät. Seit der Einführung in Deutschland vor einem Jahr hätten sich nur sehr wenige Kunden dafür entschieden.

Die Akzeptanz für Alcolocks in der Bevölkerung ist allerdings sehr hoch. Nach einer Umfrage des Technik-Branchenverbands Bitkom ist jeder Zweite für einen grundsätzlichen Alkoholtest. Nur vier Prozent lehnten einen Promille-Check vor jeder Fahrt ab. "Bei jedem fünften Verkehrsunfall mit Personenschaden ist Alkohol im Spiel", sagt Bitkom-Präsident August-Wilhelm Scheer. Die große Zustimmung in der Bevölkerung für standardmäßige Alkoholtests freue ihn daher sehr.